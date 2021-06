Barby Silenzi enojadísima con El Polaco por usarla “como florero” y después dejarla plantada en la pista de La Academia

Fue cuando daban su última performance que se desató una nueva polémica entre Barby Silenzi y El Polaco. El cantante debía interpretar a Marc Anthony, pero su mujer y pareja fue relegada al papel de una corista, cuando ya tiene mucha carrera encima y experiencia en el escenario. “Hay una cuestión de ego, Polaco, porque Barby no se merece estar como un florero”, dijo en la devolución Jimena Barón, que además de no quedarse conforme con la performance, abogó por la bailarina.

Pero ahora, en Los Ángeles de la Mañana, varias de las panelistas se expresaron sobre lo que parece haber trascendido como un incidente que hizo mella en la pareja. Todo empeoró en la pista cuando Marcelo Tinelli pidió al Polaco que interpretara una canción junto a Julieta Nair Calvo, que hacía los tantos de Jennifer Lopez.

Pero la cara de Silenzi delataba todo el enojo que estaba tratando de contener. “Yo me adapto, no me voy a quejar, pero sí me molesta un poco esto de quedar pintada. Te lo dicen y después pasa peor, porque viene otra piba, que no tengo nada contra ella, pero viene y yo me tengo que ir al costado. ¡Me tuve que ir al costado! Quedé pintada como un poste”, dijo luego explicando su malestar.

El incidente tras bambalinas

En LAM, las panelistas contaron como fue el incidente que se vivió luego tras babalinas. “Ella salió furiosa y él estaba en Disney, ni registra la secuencia”, contaba como testigo presente Maite Peñoñori.

“Barby estaba enojadísima. Se fue atrás del Polco, indignada. Ella le decía ‘te fuiste con la otra y me dejaste ahí tirada. No entendiste nada de lo que te dijo el jurado’. El enojo de Barby fue después de cantar”, relató la notera, dando algunos detalles del ataque de celos.

Fue Yanina Latorre quien dio sus tantos, resaltando sobre todo la actitud machista del cantante. “¿Imaginate si se lo hacen al revés? Si se enojó por un like (a Francisco Delgado) … Porque a Barby no la dejó ni de florero, la dejó olvidada... Ella se fue sola, tipo coritas”, dijo la angelita recordando un episodio de celos por parte de El Polaco.