El pase de factura de Barby Silenzi al Polaco en vivo: “Decís que te ponés a trabajar y agarrás el celular”

Tras su última reconciliación luego de la pelea el día de las fotos para la promoción de La Academia, Barby Silenzi y El Polaco volvieron a Showmatch como participantes y se mostraron más unidos y enamorados que nunca. Sin embargo, este miércoles antes de que Marcelo Tinelli les dijera cuál era el puntaje secreto, la bailarina y el cantante sacaron los trapitos al sol y se cruzaron en vivo.

Días atrás fue el cumpleaños del Polaco y Tinelli le preguntó qué le había regalado su pareja. El cantante de cumbia contó que Barby le hizo un desayuno con sus propias manos, pero tuvo algunas quejas sobre la preparación del regalo, que desembocó en otra pelea.

El Polaco y sus tres hijas el día de su cumpleaños. Gentileza.

“Le preparé un desayuno con mate cocido, tostadas, manteca, agua y un globo, todo en una bandejita”, le contó Barby a Marcelo. Mientras El Polaco acotaba que el globo estaba desinflado y que era pura manteca.

Pero no quedó ahí, el conductor de Showmatch buscó indagar un poco más: “¿Y vos le preparás a ella?”. A lo que el artista contestó muy seguro que sí, y desató la furia de su pareja. “No, nunca me hacés el desayuno”, lanzó la bailarina.

Barby Silenzi y el Polaco Instagram | Instagram

“Sí, te preparo mate”, respondió. “No, nada que ver me haces bajar y preparar el mate a mí y vos decís que te ponés a trabajar y agarrás el celular”, insistió enojada.

“Callate”, le contestó el Polaco y la bailarina dejó de hablar para escuchar el puntaje de secreto de Hernán Piquín.