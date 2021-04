Barby Silenzi contó cuál fue la verdadera razón que provocó la separación con El Polaco

Luego de varias idas y vueltas en la relación de El Polaco y Barby Silenzi, finalmente todo se terminó y fueron los protagonistas quienes confirmaron la separación hace algunos días.

Entrevistada por “Hay que Ver” (El Nueve) la joven salió a responder luego de que su ex pareja dijera en “LAM” (El Trece) “estamos separados para siempre”.

Ahora la bailarina contó a José María Listorti la razón de la última separación con el cantante: “Nos separamos por una huevada, te diría. Celos de parte de él. Sabés que te lo voy a contar porque me harta ya todo este tema. Todo el circo que armó, me cansó”, comenzó diciendo Barby .

Luego agregó: “Estábamos en casa, haciendo una historia con mi celular. En el medio de la historia llega un mensaje del papá de mi otra hija y ahí se pudrió todo”, relató.

“El Polaco empezó a mirar para atrás los mensajes. Francisco me comenta las historias de Elena, obviamente, y una vez, ya no me acuerdo ni cuando fue, me comentó una historia a mí. En forma de chiste me puso ‘¿te mando una foto?’”, relató dando a entender que, a modo de chiste Francisco Delgado que está radicado en México, le había querido enviar una foto íntima.