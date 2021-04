La pelea en La Academia que muestra la tensión entre El Polaco y Barby Silenzi

Todavía no da inicio el nuevo reality de Marcelo Tinelli pero ya parecen haber problemas a la vista. La Academia es la nueva versión para la próxima temporada de ShowMatch, pero con algunas diferencias que pondrán en aprietos a los participantes. Las 23 parejas de famosos deberán demostrar su talento para el baile, el canto, las acrobacias y otras disciplinas artísticas, además de ponerse bajo el escrutinio del plantel de jurados: Jimena Barón, Ángel de Brito , Pampita Ardohain y Hernán Piquín.

Yendo paso a paso, fue el lunes 19 en donde todo se había programado para hacer una sesión de fotos especial de cada una de las parejas. Entre los participantes que compartieron algunas estaban Barby Silenzi, Flor Vigna, Jujuy Jiménez, Julieta Nair Calvo, Cachete Sierra y Cande Ruggeri. Pero a pesar de que en redes sociales todo parecía espectacular, a Silenzi había un episodio que la había dejado muy enojada.

En sus redes, a ella se la veía con un vestido negro de un hombro, diseño de Paz Cornu, pero completamente sola. Pero mientras casi todos conseguían sus fotos de promoción en pareja, ella debió conformarse con una individual, porque El Polaco nunca apareció.

La foto que la bailarina puso en redes.

“Me dejó plantada, maquillada y vestida para la foto”, escribió en un mensaje a Denise Dumas, refiriéndose a la deplorable actitud de quien ahora parece definitivamente su ex. “Yo la amo con todo mi corazón, pero si no me dice que la tengo que ir a buscar, ¿cómo quiere que vaya?”, fue la respuesta del cantante cuando fue consultado.

Una separación confirmada

Según parece, la pareja finalmente ha dejado de estar junta, tras meses de idas y vueltas. “ Nos separamos para siempre... Ella va a ser para mí el gran amor de mi vida y la voy a amar con mi corazón. Cuando la cosa se termina se termina. Me da tristeza porque yo quería tener una familia e intente ser feliz. No voy a llorar en cámara... Me separé y estoy triste”, dijo El Polaco cuando visitó Hay que ver. Desde ese momento ya se sabía que habían llegado por separado a la producción de LaFlia.