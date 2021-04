Ángel de Brito vuelve a LAM y lo anunció con una imagen feroz

Ángel de Brito optó por una insólita y feroz imagen para anunciar que este lunes 19 de abril regresará a Los Ángeles de la Mañana, de El Trece. El conductor salió en vivo desde su casa, habló de su aislamiento y reveló el resultado de su hisopado, según Exitoina.

“Buenas noticias”, advirtió primero el conductor de LAM en su cuenta de Twitter. Luego, informó en su cuenta de Instagram: “Mañana nos vemos en vivo”, escribió Ángel de Brito, y junto al anuncio eligió compar tir la feroz imagen junto a un tigre de bengala blanco, como si fuera la reencarnación de los mismísimos Siegfried & Roy, aunque, por supuesto, en este caso, solo se trata de un filtro de Instagram.

Ángel de Brito gentileza

Ángel de Brito comenzó Los Ángeles de la Mañana contando que sigue aislado en su hogar por recomendación médica porque “un contacto directo dio positivo de coronavirus”. Sin embargo, aclaró que el último hisopado que se realizó, cuyo resultado fue entregado este 18 de abril, dio no detectable.

“Me dio no detectable, pero mi médica me dijo que me quede aislado por las dudas porque el ciclo de contagio son 14 días. Los médicos lo explicaron un millón de veces pero aún no logramos entenderlo. Hay que tragarse los 14 días de aislamiento, por suerte me siento bien, es nada más que estar encerrado”, indicó el conductor de El Trece.

Quiénes reemplazaron a Ángel de Brito faltó en LAM

Recordemos que el 12 de abril, Los Ángeles de la Mañana debutó en su nuevo horario de las 9:30 hasta las 11:30 de la mañana, debido a la llegada de Lo de Mariana, el nuevo ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

El primer envío fue llevado a cabo por su conductor natural, Ángel de Brito. Sin embargo, durante la tarde del mismo 12 de abril, el periodista estuvo ausente en la emisión del martes 13. El magazine lo llevó adelante la angelita Pía Shaw.

Mariana Brey condujo el ciclo el martes y Andrea Taboada hizo lo propio el jueves. Pero sorpresivamente fue Joaquín Pollo Álvarez quien reemplazó a De Brito el viernes 16 de abril, y el anuncio fue hecho por el mismo conductor de LAM.