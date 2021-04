Luego del escándalo y los celos, El Polaco y Barby Silenzi se reconciliaron

Luego de una situación incómoda en donde Barby Silenzi se quejó en los medios al confirmar que El Polaco la dejó plantada el día de la foto oficial de “Showmatch: La Academia” (El Trece), la situación parece que cambió entre los integrantes de la pareja.

Según el relato de Fernanda Iglesias, panelista del programa “Hay que Ver” (El Nueve) los padres de la pequeña Abril se habrían reconciliado luego de una noche de pasión en el departamento de Belgrano.

“No sé si se quedó ahí porque lo agarró el lock down, o el toque de queda o lo que sea”, comenzó relatando la periodista y luego sumó: “Él fue a la casa de Barby, viste que ella tiene un departamento en Belgrano además de la casa en la que vive con él. Entonces él la fue a ver a la bebé y se quedó a dormir ahí… luego de algunas horas se volvieron a seguir en Instagram, se desbloquearon”, dijo Iglesias.

Con esta reconciliación se suma un nuevo capítulo a la historia de peleas, desencuentros y amor entre el cantante y la bailarina que nadie sabe si tiene fin.

Majo Martino finalmente comentó que el coach de LaFlia, Quique Pérez, es quien realmente la pasa mal con las idas y vueltas de los novios que no permiten que los ensayos sean productivos y acordes al show que propone Marcelo Tinelli en esta nueva etapa: ‘Chicos es muy muy complicado ensayar así. Yo por mí ensayo todos los días, pero no me puedo organizar nada. Pospongo cosas para ensayar y no termino haciendo nada. Lloro. Me da igual si están juntos o no, yo quiero trabajar, pero con alguien que no tenga tantos conflictos’”, dijo el bailarín en un mensaje hacia la periodista.