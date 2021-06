El terrible desplante del Polaco a Barby Silenzi sobre un segundo hijo juntos

Entre los escándalos de La Academia, el show de Marcelo Tinelli, se encuentran las idas y vueltas entre Barby Silenzi y El Polaco. La pareja parece esperar a que la cámara se encienda para poder hacer de las suyas y mostrar cada uno de sus altercados en vivo. En su último cruce en vivo, la bailarina dijo emocionada que le gustaría un segundo hijo, pero la respuesta del padre de su hija no estaba en la misma sintonía.

“La vi a Pampita y tengo ganas de tener otro bebé, me encanta. Me gusta el estado del embarazo. Me gusta la panza, todo eso. Es hermoso”, dijo ella en un ataque de sinceridad luego de que Marcelo Tinelli le consultara sobre la familia ensamblada que armaron y la posibilidad de agrandarla.

Pero inmediatamente, el cantante dio un paso al costado diciendo “Yo paso”. “No, que sea lo que Dios quiera pero tenemos una bebé de un un año recién”, se trató de salvar. Pero la cara de ella ya estaba desfigurada: “Por lo menos decime ‘bueno, mi amor, lo pienso’. ¡No sé, algo!”.

Ya viéndose en un nuevo aprieto, El Polaco se corrigió y dijo “me encantaría”, pero más bien en unos 6 o 7 años. “Tenemos un montón de hijos, dejate de joder. Entre todo el rejunte hay cuatro, es un jardín de infantes de todas las edades. En casa hay Zoom desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde”, dijo riéndose.

La pase de factura de Barby Silenzi

Lejos de olvidar el episodio de la última semana, cuando el cantante no le dio lugar en el número en el que ambos participaban, dejándola como “florero”, la bailarina lo chicaneó por su número con Julieta Nair Calvo.

“Quedarme a un costado y después tener que volver sola, no me gustó. Perdón, mi amor, te amo, pero quedé pintada al óleo y vos cantando divino con otra tipa. Está todo bien con Juli, es hermosa. Pero quedé como siempre, ahí, tirada a un costado. Lo tengo que decir, porque si no…”, dijo con total sinceridad y mirando de frente a su pareja, casi como amenaza para el futuro.