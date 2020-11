En las últimas horas, se confirmó que Juan Marconi contrajo coronavirus. Fue su propia compañera de “El Gran Premio de la Cocina”, Carina Zampini, quien anunció que el co-conductor del ciclo dio positivo de Covid-19, debido a que iba a estar presente este lunes en el piso de Los Ángeles de la Mañana y debió aislarse tras conocer la noticia.

Tras la revelación de la actriz, el propio conductor salió a hablar y contó cómo se contagió y qué pasará con El Gran Premio de la Cocina, el reality culinario de El Trece.

“Lamentablemente no voy a poder estar hoy en LAM. Nuestro compañero Juan Marconi dio positivo de COVID-19, por lo que estoy aislada y a la espera del resultado del hisopado correspondiente. ¡Me siento perfecta y sin ningún síntoma!”, escribió la actriz y conductora en su cuenta de Twitter.

Minutos después, en diálogo con LAM, el conductor de El Gran Premio de la Cocina habló de su salud y cómo se contagió. “Me siento bien, con todo lo que tiene ver con síntomas y sensaciones de dolores de cuerpo, gracias a Dios hasta el momento no tengo nada, ni fiebre ni nada. Soy asintomático total hasta el momento, pero cuando te dan el positivo, cualquier movimiento que te pasa, empezás a carburar un poco la cabeza, pero por suerte muy bien”, indicó Marconi.

Cuando De Brito le consultó cómo se dio cuenta y cómo llegó a hisoparse, el presentador de televisión, de 33 años de edad, respondió: “El martes estuve con un grupo de amigos al aire libre, pero el miércoles uno de ellos avisó que se sentía mal y que se iba a hisopar. Y yo ahí ya levanté las antenas, y cayó uno, otro y otro más, y avisé a la productora, así que automáticamente no fui a grabar esos días de la semana pasada. Desde el momento que yo me entero que había un estrecho contacto ya no fui más y en el medio me hisopé”, contó.

“Yo no fui más al canal y el viernes, por las dudas, me hisopé y me dio negativo. Me quedé tranquilo, pero seguían cayendo mis amigos, solo dos o tres no se contagiaron, pero desde que yo avisé que tenía ayer, están preocupados”, prosiguió Juan. Y detalló sobre la reunión a la que acudió respetando los protocolos: “Fue un asado al aire libre, pero es como pasa, en un momento te confundiste de vaso, o hablás con uno que está al lado, pero al final caímos todos”, indicó Marconi.

“Es importante que lo cuentes, porque la gente cree que, como las medidas cambiaron, el virus va en retroceso y es todo lo contrario: sigue entre nosotros todo el tiempo, por más que haya más apertura, está y acá se ve claro en Juan, en algo permitido”, sostuvo el conductor de LAM.

“El médico me explicó que, por más que esté permitido el asado al aire libre con distancia, te podés contagiar igual, pero la carga viral es menor”, agregó Yanina Latorre, quien debió mantenerse aislada tras los positivos de Lola y Diego, su hija y esposo.

Juan Marconi contó que le dijeron que, al no tener síntomas, que cuente su aislamiento desde el día en que le dio positivo. Por lo que deberá quedarse en su casa hasta el próximo domingo “y tres días más” por las dudas, aseguró, y contó que volverá a realizarse el hisopado el domingo 15.

Por otro lado, tal como sucedió con Bienvenidos a Bordo, cuando Guido Kaczka cuando dio positivo, y MasterChef, luego de que varios participantes contrajeran Covid, El Gran Premio de la Cocina tiene varios programas grabados, justamente, previendo esta situación para que no afecte al programa.

“No me importa lo que haya grabado. Lo que más me importa es que los que se vayan a hisopar ahora es que nadie tenga Covid”, resaltó el conductor.