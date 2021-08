Thalía cumplió 50 años y posó más sexy que nunca con un culotte amarillo súper cavado

Thalía cumplió 50 años, sí, increíble pero cierto. Y para celebrar su día especial, la artista eligió mucho color, aire libre, sol, piscina y regalos de marcas costosas. Pero sobre todo, un look más que sensual que demuestra que 50 años no son nada.

En su cuenta de Instagram, la artista mexicana compartió una sesión de fotos que realizó al borde de la pileta de su mansión, en un rincón que decoró para la ocasión con globos gigantes, banderines y el número 5 y 0 de gran tamaño, imitando las tortas de números.

¿Su look? De lo más sensual, colorido, festivo y revelador. La cantante escogió un culotte amarillo ultra cavado con un cinturón, sandalias altas haciendo juego y un top de rayas entre los rosas y fucsias. Lentes de sol rojos y pulseras completaron su vestuario cumpleañero.

Como se ve en las postales, varias bolsas de regalos costosos completaron el rincón que se armó especialmente para tomarse fotografías.

El mensaje de cumpleaños que Thalía escribió en Instagram

En el día en que Thalía cumplió 50, se volcó a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores lo que significa esta fecha tan especial para ella. “¡Happy birthday to me! 50, y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”.

“Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, agregó en la publicación de su cuenta con 18 millones de seguidores.

Como se esperaba, colegas de la artista internacional y fanáticos se volcaron a los comentarios para felicitarla y desearle sus mejores deseos, entre ellos, Anahí, Yuri, Luis Fonsi y Beatriz Luengo.

Ariadna Thalía Sodi Miranda, como dice su documento, confiesa que vivir sin “resentimientos, envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida” y sin tomar en cuenta “las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”. Y, por último, sin importarle que cincuenta se escribe con “C”.

“La realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR”, expresó. “Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia)”.

“¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”, concluyó.