El truco de magia de Facundo Giovos que impresionó a Lali Espósito en “La Voz Argentina”

En la última gala de octavos de final en “La Voz Argentina”, el participante Facundo Giovos, en complicidad con Marley, sorprendió a Lali Espósito con un truco de magia que la impactó.

“Antes que se vaya Facundo quiero pedirles permiso porque hay artistas tan grandes que cantan bien y yo siento que no canto ni bailo bien, y quería mostrar mi lado artístico también, quiero mostrar que soy un gran mago”, expresó Marley luego de terminar la presentación de Facundo.

Ante tal sorpresa, los miembros del jurado quedaron expectantes de lo que iba a hacer el conductor. “Facundo desaparece y aparece allí”, gritó el animador y las cámaras enfocaron a Lali quien al darse vuelta se exaltó al percatarse de que en sus espaldas aparecía Giovos.

La sorpresa fue la revelación que ese Giovos no era Facundo sino su hermano gemelo Luciano. Tras los aplausos, ambos se pararon en el escenario cantaron una canción a dúo. “Yo no entiendo como estos dos se presentaron juntos”, expresó atónito Ricardo Montaner. “Siempre fuimos juntos a todos los casting, pero justo él se fue de viaje y decidí ir solo”, reveló Facundo.

Lali Espósito y Facundo Giovos.

Por su parte, Lali siguió alimentando los rumores de romance con sus picantes comentarios: “¡Se me dio!, me voy con los dos”, bromeó la artista internacional, quien se marchó con ambos.

En cuanto a la gala de octavos, el cordobés interpretó “Quisiera ser”, un clásico de Alejandro Sanz y al terminar recibió muchos elogios de los coaches: “Se te ve seguro y siempre estás bien. Yo creo que te mereces estar acá, te re felicito amor”, lo reconoció Espósito.

“A nivel de interpretación estuviste perfecto. Me sorprendió muchas cosas que hiciste, no vi nada de Sanz y eso es una ventaja enorme. Te felicito y me encanta que sigas”, comentó Montaner. “La rompiste, tu presentación fue muy digna de estas instancias pero mostraste que te querías quedar”, observó Soledad Pastorutti.

“Todo lo que te dijimos en el ensayo lo hiciste. Tu tienes una firma cuando atacas un tema, ya puedo identificar tu importa, que dejas puesta en la canción que interpretas”, reconocieron Mau y Ricky, sus jefes de equipo. Finalmente, los hijos de Ricardo tomaron una decisión y anunciaron que quienes pasan a los cuartos de final son Magdalena Cullen, Lautaro Cabrera, Luz Gaggi y Marcos Olaguibet, dejando fuera de competencia a Camila Garay y Facundo Giovos. “Esto se siente muy feo. Los quiero”, agregó Ricky Montaner.