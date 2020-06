¡Tensión en vivo! La respuesta de Romina Malaspina cuando le recordaron un viaje a Dubai invitada por un jeque

La presencia de Romina Malaspina, ex Gran Hermano, como conductora de Canal 26 hace poco más de una semana, sorprendió a los televidentes, sobre todo porque lució al aire un top con transparencias.

La repercusión que se generó por el atuendo que usó para presentar el noticiero fue tal que, la joven conductora recibió un llamado para participar de la próxima edición de Bailando.

Este viernes, Malaspina fue invitada al programa Los ángeles de la mañana para hablar sobre el giro que tuvo su carrera tras la polémica. Pero Romina pasó por un incómodo momento cuando la periodista Karina Iavícoli indagó sobre un episodio particular de su pasado, el cual había sido noticia años atrás.

La periodista, en su afán de querer indagar sobre la vida de la ex GH, le preguntó por un viaje que realizó la modelo a los Emiratos Árabes en diciembre de 2016: “Me volví loca porque leí una nota que tenés un amigo, un jeque árabe, que sé que te invitó a Dubai...”.

“¿De donde sacaste eso? No creas todo lo que leés. Fui a Dubai tres veces, hice de todo. Conocí Dubai, divino”, respondió sorprendida, y aclaró: “No viví allá como dijo Lanata. Sí, fui tres veces... En tres oportunidades distintas...”.

Mientras la entrevista transcurría, la tensión iba creciendo en el piso. Sin embargo, Iavícoli insistió en repreguntarle a la conductora de Canal 26 por aquel viaje y se amparó en una nota que le realizó el portal Ciudad Magazine, años atrás.

“Yo lo que leí en una entrevista que te hicieron que tenías un jeque árabe amigo... De hecho, mirá tengo lo que publicaron: ‘Romina Malaspina, la diosa que sueña con ser una princesa de Dubai’. Y un textual: ‘Vine por la invitación de un un príncipe amigo a probar su nuevo yate. La estoy pasando increíble...’ ¿Es mentira esto?”, insistió Iavícoli.

"Hay que leer info que sea real. Yo subí fotos allá y pusieron cosas que eran mentiras. Eso yo no lo dije. No lo escucharon de mi boca. Han escrito tantas notas y tantas cosas de mí, que no puedo hacerme cargo de eso...", se excusó.

Karina, dudosa de las palabras de la entrevistada, se comunicó con los periodistas del portal para chequear la información y volvió a arremeter contra Malaspina con más datos que le fueron llegando sobre ese supuesto viaje que realizó: “A Dubai la llevó un manager para fiestas en un viaje. Le pagaron la mitad en joyas y la mitad en dólares. Entre las joyas que le dieron había relojes de oro y collares...Viajó con Erica Mitdank (ex de Ricardo Fort) y Noelia Rios, (ex participante de Gran Hermano)”.

El clima en el estudio, para ese momento, ya se cortaba con cuchara. De hecho, Ángel De Brito , acotó: “Hay mucha tensión acá”. Pero Romina no se corrió de su discurso y siguió negando todo: “Nada de lo que dijo es real... Fui porque conocí Dubai y me encantó. No fui con nadie, ni nada”.

Un dato: Malaspina borró de su Instagram casi todas las fotos que se había sacado en aquel viaje que hizo a los Emiratos Árabes. ¿Algo que ocultar o tan sólo dejar atrás el pasado?