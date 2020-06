Romina Malaespina trató de “figura decorativa” a Marcela Feudale que no se quedó callada y le respondió

Marcela Feudale estuvo presente en el programa Confrontados, donde intentó defender a Romina Malaspina, quien la semana pasada fue blanco de críticas por su desempeño frente al noticiero de Canal 26. “Es una chica monísima, interesante. No me parece que ella sea la culpable de lo que sucede, pero no está capacitada para llevar adelante un informativo. Las tetas no me importan, pero me parece que no está calificada para conducir un noticiero. No la están ayudando a Romina, la están hundiendo. El comienzo es difícil, te ponés nervioso. Es una chica que viene de un reality, que le fue bien en España”, dijo una de las personas más cercanas a Marcelo Tinelli.

Sin embargo, a la ex Gran Hermano no le cayó tan bien su intento de defensa y en Los Ángeles de la Mañana, Romina disparó con todo: “Ella fue decorado de un programa toda la vida, y está perfecto. Así como ella habla de mí, yo puedo hablar de ella. Tampoco la voy a poner en tela de juicio porque no sé ni qué hizo. Ella siempre estuvo riéndose en lo de Tinelli, y lo respeto. Pero tampoco era la manera de hablar de mí”.

Feudale dio por terminada la pelea en sus redes sociales, donde escribió: “Cuando no hay argumentación ni fundamento, se cae en la chicana absurda. ¡Ay muchacha! Que flaco todo, que triste todo”.