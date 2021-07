“Te vamos a llenar de plomo”, el tremendo mensaje que recibió Marcelo Tinelli

El conductor Marcelo Tinelli recibió una amenaza de muerte en las últimas horas. Esto fue anunciado por Luis Ventura en la noche de este martes 27 de julio. La situación se produjo antes del partido que San Lorenzo disputó contra Boca Juniors, según Exitoina.

“Amenazaron de muerte a Tinelli. Si no te portás bien te vamos a llenar de plomo. Confirmado”, este fue fue el mensaje que recibió el conductor de Showmatch, presidente de San Lorenzo y presidente de la Liga Profesional, según informó el periodista de América y A24 en su cuenta e Twitter.

El mensaje llegó minutos después de que San Lorenzo superara por 2-0 a Boca, tras los goles de Gino Peruzzi y Néstor Ortigoza.

El escándalo ocurrido en los vestuarios tras de la polémica derrota de Boca ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores trajo problemas para el Xeneize. El Gobierno Nacional dispuso un aislamiento por rompimiento de burbuja y le negó al equipo un corredor sanitario para disputar los partidos ante Banfield y San Lorenzo por la Liga Profesional.

Desde Boca habían emitido una carta donde pedían la suspensión del duelo debido a que los futbolistas no iban a tener las horas de descanso necesarias. “Por un acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados y la AFA, los jugadores profesionales no pueden disputar otro encuentro dentro de las 48 horas de jugado el anterior, por lo tanto, no podemos presentar a lo profesionales habilitados de primera (por estar en cuarentena) y de reserva (por haber jugado hoy). Por todo lo expuesto, solicitamos revea la decisión y nos ayude a no vernos obligados a poner en riesgo a nuestros jóvenes y exponerlos a situaciones raras y peligrosas”, pidieron en ese momento.

Sin embargo, la misiva fue rechazada y la calificaron de “absolutamente improcedente”, y amenazando con las “sanciones reglamentarias pertinentes” al equipo de Miguel Russo si no se presentaban a jugar.

Marcelo Tinelli Gentileza

Luego de la carta, Tinelli aprovechó el aire de Showmatch, para expresarse sobre las declaraciones cruzadas con Boca por el pedido de suspensión de esos partidos. “Que día tuvimos hoy con Boquita; basta de Boca, me tiene los huevos inflados”, disparó el presidente del torneo.

La amenaza previa que había recibido Marcelo Tinelli y su familia

A fines de abril de este año, Marcelo Tinelli denunció que él y su familia recibieron amenazas de muerte después la derrota de San Lorenzo frente a Huachipato de Chile por la Sudamericana.

“Cuanta locura, cuanta agresión. Que momento difícil de odio estamos viviendo”, comenzó escribiendo Marcelo Tinelli en sus historias de Instagram. Luego explicó: “Me amenazan vía redes sociales y WhatsApp, amenazan a mis hijos”. “Y todo esto por... resultados futbolísticos (Sí, por eso). Parece descabellado, pero es así”, agregó.

La delicada situación llevó a Tinelli a realizar la denuncia en la Justicia. “Anoche hice la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de la Ciudad. Se tiene que terminar la impunidad para estos violentos, que se amparan en ‘defender los intereses y los colores del club’”, sostuvo contundente en ese momento el presentador de televisión, empresario y dirigente deportivo, de 61 años de edad.

“Mi apoyo absoluto a mi familia en este difícil momento”, completó Marcelo Tinelli en el texto compartido en la red, preocupado por el bienestar de su familia.