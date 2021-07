Marley se hizo el gracioso pero le salió mal: comparó a un participante de La Voz Argentina con el Chavo del 8 y exigen disculpas

Este lunes 26, un nuevo participante llegó a La Voz argentina y los jurados se pelearon por tenerlo en su team. El muchacho en cuestión se llama Juan Portella, tiene 22 años y es de Salta. Hasta aquí no hay ninguna sorpresa en el programa donde Marley es el conductor.

Lo que sí trajo algunos inconvenientes fue cuando el papá de Mirko hizo una “asociación libre” que le valió mil críticas en las redes sociales.

¿Qué pasó?, Marley comparó al participante con el popular Chavo del 8, y en la edición, claro, no lo “salvaron”: “Empecé a los 13 años. Yo tocaba la guitarra y no sabía que podía cantar. Pero estábamos con un amigo en el techo de casa, él empezó a cantar y en un momento se quedó callado, y yo quedé cantando solo. Ahí descubrí el canto y me empecé a adentrar”, dijo Juan.

Marley, junto al participante de La Voz Argentina Instagram

Allí fue cuando Marley metió su “bocado” y lo que quiso ser un chiste fue una frase poco agradable: “Seguiste solo, como el Chavo del 8, cuando todos se callaban y quedaba él”. En las redes se encendieron contra el conductor, que todos los días hace de las suyas y es lo más flojo del ciclo, según Pronto.

El silencio fue duro, y sólo se cortó la tensión cuando Juan explicó más de su vida: “En 2014 se me ocurrió subir un video con mi amigo cantando, no esperábamos que lo viera nadie y tuvo mucha repercusión. Desde ese entonces empecé a subir video a todas las plataformas digitales”.

Pero esto no termina ahí ya que Marley la terminó de “embarrar”: “Justin Bieber empezó así, ¿por qué no podés tener una carrera de esa manera?”. El muchacho cantó y la rompió con la versión de Mil horas, de Los abuelos de la nada, y terminó en el equipo de Ricardo Montaner.