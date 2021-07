El desagradable hábito de la familia de Mila Kunis y Ashton Kutcher a la hora de bañar a sus hijos

Ellos son una de las parejas preferidas del medio. Desde el inicio de su relación, Mila Kunis y Ashton Kutcher fueron contra viento y marea, demostraron que estaban destinados a estar juntos. Pero al parecer también coinciden en muchas de las formas en que deciden criar a los dos hijos que ya han tenido juntos, y puede que muchos no apoyen los motivos que tienen para no bañar muy seguido a sus hijos.

Ambos estaban participando en el podcast Armchair Expert cuando admitieron que a sus pequeños Wyatt Isabelle (6 años) y Dimitri Portwood (4 años) solo los bañan de vez en cuando. De hecho, explicaron que no pasan por agua y jabón hasta que están visiblemente sucios.

Muchas veces se puede ver a la familia haciendo los recados de la casa juntos. Google

La conversación se dio cuando los anfitriones del programa, Dax Shepard y Monica Padman, discutían sobre la frecuencia con la que ellos se bañan. El conductor le insistía a su compañera que “no debería deshacerse del aceite natural de la piel con una pastilla de jabón todos los días”, por lo que era mejor asearse solo con agua.

Incrédula, Padman dijo: “No puedo creer que esté en la minoría aquí de lavarme todo el cuerpo en la ducha. ¿Quién te enseñó a no lavarte?”. Pero sin problema, Mila comenzó a explicar: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos”.

“Pero cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días. Yo nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos”, afirmó la actriz ante la mirada de los conductores. Fue cuando su marido salió a confirmar: “Ahora, aquí está la cosa: si puedes ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos. De lo contrario, no tiene sentido”.

Algunas otras decisiones respecto a sus hijos

A pesar de que muchos padres no estarán de acuerdo, La Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología explica en su sitio web que es posible que los niños de 6 a 11 años “no necesiten un baño diario”. Aunque si es necesario que se bañen una o dos veces por semana como mínimo. Por lo que la pareja ha decidido tiene sentido.

Sin embargo, dieron otras declaraciones en el pasado. Como por ejemplo, que no planean dejarles un fideicomiso con la fortuna que ambos han cosechado por sus trabajos en Hollywood. “Terminaremos entregando nuestro dinero a la caridad y a varias cosas”, sentenció Kutcher. “Si mis hijos quieren emprender un negocio y tienen un buen plan, invertiré en él, pero no obtendrán una herencia”.

La razón viene incluso de su propia vida. Ambos vienen de orígenes humildes y quieren enseñarles a sus hijos a valorar aquello que poseen. Por eso es que tampoco les dan regalos de Navidad. “Los niños ya no valoran lo que es tener un regalo. Ni siquiera saben qué esperan; solo quieren que les den cosas”, explicó la actriz de “Bad Moms”.