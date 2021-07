El desconsolado llanto de una participante de “La Voz Argentina” por una acción del jurado

En la noche de este martes se transmitió la última gala de audiciones a ciegas en “La Voz Argentina”. En la víspera de las batallas, se presentó Camila Pereyra de 19 años y se emocionó cuando los miembros del jurado aprobaron su voz tan original.

Cami estudia musicoterapia y desde pequeña canta y toca diversos instrumentos como la guitarra, el piano, acordeón y bajo, entre otros. “Me emociona un montón que mi familia esté muy orgullosa. Estoy muy contenta de estar acá porque es un formato del cual soy fanática”, expresó la joven.

La artista la rompió interpretando la canción “A primera Vista” de Pedro Aznar, lo que provocó que los cinco coaches, Lali Espósito, Mau & Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, se dieron vuelta y pelearon por llevarla a su equipo. Debito a esto, la concursante no pudo contener las lágrimas.

El jurado le agradeció por tan linda canción e interpretación y le preguntaron si ya había cantado en un escenario. Rápidamente de manera simpática Camila contó que está más acostumbrada a grabarse que otra cosa, pero de todas maneras confesó que cantó en algún que otro escenario, nunca uno tan importante como el del programa.

La exitosa presentación de Camila en La Voz Argentina. captura

“Fue precioso esto, gracias Camila, fue muy original lo que hiciste y es lo que busco. Tu voz y energía vienen a dar una caricia, tenés muchísimo para dar”, le comentó Lali. “Una de las cosas que más amo es cuando un artista sabe cuándo agregar y cuando quitar. Tu fuiste por el camino de impactar la vida de cada uno de los que estaban aquí. Fue impecable tu presentación”, observaron los hermanos Montaner.

“Elegiste una muy buena canción y nos tocaste a todos el alma. Disfrutaste el momento”, elogió la Sole. “Al escenario hay que pasearlo, sentirlo y creerlo. Tu no tienes experiencia, pero hiciste todo eso. Me encantaría que me dieras chances de poner en práctica contigo las cosas que he aprendido durante toda mi carrera”, observó Montaner.

“No sé que hacer, lloro pero no de tristeza. Me voy con... Montaner”, eligió Pereyra entre lágrimas, transformándose en la participante que completó el team de Ricardo.