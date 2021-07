Que sí, que no: las extrañas razones de Fernando Burlando para pedirle casamiento a Barby Franco

La pareja de Fernando Burlando y Barby Franco llevan más de 10 años juntos y han tenido varias idas y vueltas con el tema de poner fecha de matrimonio. Ahora, el abogado declaró que si fuese por él, ya estaría casado con la modelo, pero en definitiva no concluyen con eso.

En una charla con el programa radial Agarrate Catalina, Fernando aseguró: “Si vos me preguntas a mí hoy quién lo desea más, seguramente lo deseo más yo por una cosa de prolijidad y orden. No quiero dejarle ningún problema a mis hijas ni a Barby y la mejor forma de ordenarlas es casarme”.

Además, el mediático letrado aclaró: “Se lo he propuesto. El problema no es Burlando, es Barby”. Por otro lado, también se refirió a sus deseos de tener hijos con ella: “Creo que los dos lo deseamos. Tal vez Barby, por su inexperiencia, con más temores. Y yo con muchos menos temores porque lo he vivido y es maravilloso”.

Burlando es más de 25 años mayor que ella y forman juntos una de las parejas más longevas del medio. Pero no todo es color de rosa. La relación estaba tan mediatizada que sus varias peleas leves pasaban casi desapercibidas. Hasta que a principio de este año habían anunciado su separación definitiva.

Barby Franco (Instagram/@barbaritafranco21)

Mientras todo indicaba un quiebre producido por las diferencias entre ambos que se iban agravando con el correr de los años, y por ello, se creía que ya no habría reconciliación entre ambos, la pareja logró superar la crisis y hoy siguen apostando al amor, pero con menor exposición en las redes.

Mientrasla historia de amor continúa, ellos siguen coqueteando con la posibilidad de contraer matrimonio. Fernando, espera que su pareja le de el sí para por fin poner una fecha, y continuar la relación felizmente casados, pero, ¿qué espera Barby para aceptar?.