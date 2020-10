Te puede pasar a vos: hackearon a una panelista de Pampita, la filmaron barriendo sin ropa y la hicieron viral

Carolina Haldemann es la nueva víctima famosa de un ciberdelito. La panelista de “Pampita online” reveló que le hackearon Twitter y su computadora, por medio de la cual la grabarla mientras barría desnuda en su casa. Dicho video lo hicieron viral en las redes sociales.

En una entrevista con Teleshow, confió: “Mi computadora había quedado abierta porque yo había tenido clase de inglés y había descargado unos archivos. Y la única aplicación que había abierto ahí era Twitter, que también me lo hackearon. Yo me di cuenta anoche, cuando me empezaron a llegar mensajes de Paula Galloni, que trabaja conmigo, y otros conocidos, preguntándome si yo había publicado ese video y mandándome capturas de pantalla. Ahí fue cuando quise entrar a mi cuenta y no pude porque me daba error. No solo volvieron a publicar la grabación, sino que también se la mandaron a todos mis contactos”.

Preocupada por lo sucedido, la mediática sumó: “Es aterrador que te filmen adentro de tu casa sin que vos sepas. Porque no es que yo tenía un video porno y me lo robaron: me grabaron y me escucharon quién sabe por cuánto tiempo. Es una violación a la intimidad y no te lo esperás. La verdad es que me dio mucho miedo. Es más: mi computadora la cerré y la guardé en un cajón”.

Y sobre el video viral, explicó: “Estoy desnuda porque venía de tomar sol y tenía la malla mojada... Agradezco que la definición de esa cámara no es tan buena, porque si no se vería todo. Pero no es nada agradable que se difundan esas imágenes”.

Una vez que recuperó su cuenta de la red social del pajarito azul, explicó lo sucedido.

Para que a vos no te suceda algo así, te compartimos algunos trucos del experto en ciberseguridad Deepak Daswani para que no te hackeen la cámara web de tu compu.

“Lo mejor que podemos hacer para evitar que alguien conecte nuestra webcam es mantener actualizado nuestros sistema operativo”, dice y resalta la importancia de contar con un antivirus comercial de éxito contrastado.

A la vez, Daswani destaca que es importante desconfiar de páginas en las que se solicita permiso para acceder al micrófono y a la webcam del dispositivo. Y también, recomienda que los usuarios coloquen un trozo de papel o un adhesivo en la cámara para así evitar que se pueda comprometer la intimidad.