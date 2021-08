Stefi Roitman avanza con los preparativos de su boda con la ayuda de su cuñada Evaluna Montaner y su suegra Marlene

Todas las noches, en “La voz Argentina” la familia Montaner hace de las suyas y es noticia por sus looks, sus anécdotas con los demás integrantes del clan y las historias de sus composiciones. Pero hoy damos vuelta de página y hablaremos de la gran boda esperada: Ricky Montaner y Stefi Roitman.

Cada noche, la argentina está en el backstage del concurso de canto y cada vez que pueden, los tortolitos se cruzan miradas pícaras y frases que parecerían ser de su cotidianidad. Lo cierto es que los jóvenes están en pareja desde que comenzó la cuarentena y el casamiento ya tiene fecha para el comienzo del 2022.

La historia de amor entre la actriz y el hijo de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez comenzó con reacciones de Instagram en 2020 y ahora están comprometidos y preparando todo lo necesario para el evento al que asistirán un montón de famosos reconocidos mundialmente.

Con la ansiedad de que la fecha está próxima, Roitman aceptó la ayuda de su suegra Marlene y de su cuñada Evaluna para la organización de la ceremonia y los planes para la boda del año.

Juntas, están eligiendo a los diseñadores que confeccionarán los vestidos y trajes de los invitados, además de analizar cuál es la mejor wedding planner para la ocasión. Según se sabe, los Montaner son quienes afrontarán los gastos del casamiento de Stefi y Ricky.

Stefi Roitman confió cuál fue su primera impresión con Ricky Montaner

La actriz estuvo como invitada en “Flor de equipo” donde se confesó respecto a su relación. Stefi dijo que no conocía a Ricky Montaner ni a su música antes de conocerlo en las redes.

“Tu primer contacto con Ricky Montaner fue a través de Instagram, ¿qué fue lo que menos te gustó y lo que menos al conocerlo personalmente? ¿Se diferenciaba mucho del Ricky virtual?”, quiso saber la conductora Flor Peña. y con sinceridad absoluta, Roitman dijo: “Me reaccionó a una historia, me tiró un corazoncito y funcionó”.

“Él no me gustaba, cero. De hecho le agradecí porque me había visto bailar en una story, pero con mucho delay hasta que me invita a uno de sus shows en 2019. Ahí lo conocí, pero de lejos”, sumó y continuó con el relato de la historia de amor: “Después lo conocí en un restaurante, con amigos. Fuimos a un boliche y ahí dije ‘este tipo es lo máximo’. Como yo estaba en modo desinteresada, porque estaba en otra, él entró por el humor, por el talento. En el escenario la rompía. Después charlé con él y me di cuenta que le daba la cabeza, así que bien”.