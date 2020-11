Sorpresivo: Canal Nueve informó que termina Confrontados

Finalmente y luego de cuatro temporadas con distintos conductores la gerencia de El Nueve informó que el ciclo de espectáculos “Confrontados” llegará a su fin el 31 de diciembre del 2020.

Con la actual conducción de Marina Calabró, el programa que cuenta con la presencia de reconocidos panelistas alcanza un buen número de rating pero, al parecer, eso no es suficiente para la decisión del canal.

En las últimas horas las autoridades del Nueve le informaron a Mariano Chihade – dueño de la productora y esposo de Mariana Fabbiani- que reestructurarían la programación y que el programa ya había cumplido su ciclo.

Lo que llegó a saberse es que el canal busca una renovación total de la pantalla y esa es la razón de los cambios.

Consultada por el portal Exitoína Marina Calabró dijo: “Venía elaborando la idea pero es una tristeza. Es un programa hermoso que me dio una oportunidad fantástica, que espero no haber desaprovechado, y en el que tuve a los mejores compañeros del mundo”, dijo la conductora y luego agregó: “Así es la televisión, hay que arremangarse y esperar que lleguen propuestas y me den alegría”, dijo la periodista que se puso al frente del programa luego de la salida de Rodrigo Lussich y Carla Conte.