¡Sin piedad! Martín Liberman despotricó contra los programas de televisión con invitados

En medio de la polémica por los programas de televisión en donde los conductores comparten una comida con sus invitados, algunos referentes salieron a “bancar” a estas producciones, pero otros no están de acuerdo con esa modalidad en medio de la cuarentena.

Los programas que quedaron en el centro de las críticas son “PH Podemos Hablar”, “La Noche de Mirtha Legrand”, “Almorzando con Mirtha Legrand”, “Por el mundo en casa” y “El Precio Justo”.

Con ganas de echar más leña al fuego, Martín Liberman salió a dar su opinión sobre la polémica en el programa radial “Por si las Moscas” y dijo: “Discutía mucho con Germán Paoloski que somos muy amigos, le dije que está loco yendo a la tele con tres hijos. Nosotros somos muy amigos y se lo digo porque es lo que siento. Perfectamente puede tener razón él, y está muy bien al decir que no está prohibido y se puede. Pero no me digan que es esencial un programa donde toman vino y se preguntan cuándo fue la primera vez, como tampoco es esencial que yo vaya a una radio a hablar de fútbol”, comenzó diciendo el periodista deportivo.

Luego agregó: “ El ENACOM ha sido muy tibio para decir lo que se puede y lo que no se puede hacer, tendría que haber sido más firme con la decisión de restringir la cantidad de gente presente en los estudios. Dicen que la tele es esencial, pero no es lo mismo yo hablando de Tévez y Riquelme, que un noticiero en vivo desde un hospital en este contexto”, ejemplificó Liberman.

Luego Martín apuntó contra Juana Viale y Andy Kuznetzoff: “Nadie está haciendo algo ilegal, claro, pero también llegó el momento de entender que hay que adaptarse y actualizarse a esta situación. Yo entiendo que hacerlo por pantallas no tiene la dinámica de siempre, pero nadie va a dejar de estar con ellos porque la comida sea en forma virtual o hagan un punto menos de rating. Para mí es momento de apechugar y entender que estamos en pandemia y hay que bancársela un poco”, concluyó.