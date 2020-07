¡Sigue el escándalo! María Eugenia Ritó volvió a contar intimidades de Jésica Cirio

La semana pasada María Eugenia Ritó volvió a los medios luego de decir que Jésica Cirio la ignoraba cuando mucha de su fama se la debía a ella y que era tal la confianza que tenían que llegaron a hacer un trio junto al marido de Ritó y la conductora de “Morfi” (Telefé).

La ex de Marcelo Salinas comentó a Ángel De Brito, que luego de sus dichos tuvo una conversación telefónica con la mujer de Martín Insaurralde pero que no terminó bien por algunos reproches entre las mujeres.

Para no ser menos, Ritó redobló la apuesta y volvió a hablar de Cirio: “Me llamó. Voy a contar una realidad, me llamó ella, y quiero aclarar bien lo que dije en la radio con Marcelo Polino. En algún programa de televisión se dijo que la que había hecho conocida a Jésica era yo, y es verdad. La conocí en esa época, que yo estaba con mi marido, y la que la hizo conocida fui yo”, comenzó a explicar la ex bailarina.

“En un momento estuvo todo bien, y nos veíamos, pero después, no sé. No hubo una comunicación. Yo ahora le dije que la likeé, que le hablé en Instagram, pero ella me dijo que no maneja la cuenta”.

Luego Eugenia agregó: “Le dije ‘el pasado te condena’…Ella llamó con buena onda, y yo también le hablé con buena onda, pero me hablaba por encima. ‘Sos una desubicada’, le decía, y no quiere hablar porque no le conviene”.

“Está todo bien, la respeto. No estoy hablando mal de ella. Yo también fui ‘señora’, ahora soy ex, pero de todas maneras, fue a mi casamiento cuando no era nadie, en relación a persona pública y conocida, y sé muchas cosas de ella que no voy a hablar, pero que la gente ya sabe. Me parece que a pocas palabras, buen entendedor. Creo que con eso dije todo”, finalizó la rubia.