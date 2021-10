Romina Malaspina posó con una bikini cavada y pidió opinión a sus seguidores: “Tiren ideas”

Alejada de los medios de comunicación, Romina Malaspina continúa llamando la atención de todos por redes sociales, y es en su cuenta de Instagram donde la modelo comparte su día a día y deleita a sus seguidores con unas jugadas postales.

Esta vez, la blonda sorprendió con una postal donde se la puede ver de espaldas a la cámara y con una bikini súper cavada negra con diseño floreado: “Con este día lluvioso y con resfrío incluido les cuento que me encantaría estar así en la playa otra vez”, expresó Romina.

El posteo hot de Romina Malaspina.

“Vos a qué lugar te harías una escapadita en estos momentos? Me lo estoy pensando eh! Tiren ideas de destinos playeros, los leo”, fue la propuesta de Malaspina a sus seguidores, que automáticamente se prendieron con sus sugerencias y elevaron el posteo a más de 250 mil likes y más de mil comentarios.

La exconductora del noticiero del Canal 26 se mostró muy activa este miércoles, porque al posteo anteriormente mencionado lo acompañó con otro agradeciendo los mensajes de apoyo tras su debut como DJ en una fiesta virtual.

“Muchas gracias a ustedes por acompañarme siempre en cada etapa, cada desafío. Recibí un montón de mensajes diciéndome lo mucho que les gusto mi set, la música y el festival 🥳🎉”, concluyó la mediática feliz con lo hecho.

Redes de Romina Malaspina

Estas publicaciones también fueron acompañadas por una historia en la que se la observó notablemente enferma: “Buen día para todos, no tan bueno por acá”, comenzó diciendo la rubia. Luego agregó: “Dormí fatal los últimos días porque estoy resfriada, hoy me levanté cansada y con muchas ojeras, garganta y nariz seca de tantos mocos, no pegué un ojo en toda la noche”.

“Pero igual se arranca el día con todo. Desgraciado resfrío no vas a dejarme en cama”, manifestó la rubia, que cerró de esta manera su actividad por redes en esta jornada.