Romina Malaspina mostró el significativo tatuaje que se hizo en la espalda e impactó con sus curvas

Instalada en Miami, Estados Unidos, y lejos de su perfil de presentadora de noticias, Romina Malaspina mostró en sus redes el significativo tatuaje que se hizo en la espalda. Y para que el diseño se luciera, decidió posar con en topless, vestida solo con una colaless blanca.

“Este 2021 fue un año de cambios, de desafíos, de transformarme… Por eso quiero compartir con ustedes que siempre están ahí, la primera imagen de este tattoo que significa todo eso”, explicó en referencia al dibujo del Ave Fénix que ahora lleva en la piel

Y continuó: “Porque este año muchos renacimos como el #AveFénix y nos reinventamos… No lo duden, todos podemos lograr lo que sea si nos lo proponemos”. Además, aclaró que el tatuaje no está terminado y le quedan varias sesiones con su tatuador para que quede tal cual lo pensó.

Romina Malaspina y un tatuaje que la avergüenza

A mediados de mayo, la participante de Gran Hermano 2015 visitó Pampita Online y reveló que tiene un tatuaje que le da vergüenza: el nombre de su primer novio. Pero afortunadamente, lo puedo tapar con otro diseño.

“Era de mi primer novio, sabía que no iba a ser para siempre. Ahora tengo dos rosas”, explicó. Y contó que contó con mejor suerte que su ex: “Él se había hecho uno enorme, el mío era sutil, chiquitito y dije bueno, obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en cualquier momento así que me lo hice chico”.