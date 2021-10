Romina Malaspina sumó una nueva profesión y se estrenó como DJ en una fiesta en Ibiza

Activa en sus redes sociales, Romina Malaspina sorprendió este miércoles en su cuenta de Instagram al mostrarse recién despierta y notablemente enferma.

La ex Gran Hermano posó desde la cama y con el pelo todo revuelto manifestó no sentirse bien: “Buen día para todos, no tan bueno por acá”, comenzó diciendo la rubia.

Luego agregó: “Dormí fatal los últimos días porque estoy resfriada, hoy me levanté cansada y con muchas ojeras, garganta y nariz seca de tantos mocos, no pegué un ojo en toda la noche”, agregó.

Redes de Romina Malaspina

Y cerró diciendo: “Pero igual se arranca el día con todo. Desgraciado resfrío no vas a dejarme en cama”, manifestó la rubia.

Romina se relajó y disfrutó del momento de ocio en donde aprovechó para descansar luego de una importante participación de la influencer en una fiesta electrónica virtual en Ibiza y en otras partes del mundo. Romina sorprendió con un set de música que gustó muchos a todos lo que se conectaron a la celebración.

A través de un posteo en donde la rubia compartió una foto desde un aeropuerto agradeciendo a sus seguidores el constante apoyo recibido: “Muchas gracias a ustedes por acompañarme sieeempre en cada etapa, cada desafío. Recibí un montón de mensajes diciéndome lo mucho que les gusto mi set, la música y el festival 🥳🎉”, concluyó la mediática feliz con lo hecho.