Romina Malaspina no descarta la posibilidad de participar de MasterChef Celebrity 3

Aunque ya se anunció que habrá que esperar un poco más para la tercera temporada de MasterChef Celebrity, ya hay mucha expectativa sobre los próximos participantes que se sumarán como las estrellas amateurs de cocina. Y recientemente surgió el rumor de que Romina Malaspina podría sumarse al programa que ya ganaron Claudia Villafañe, la ex mujer de Diego Maradona, y Gastón Dalmau, el ex Casi Ángeles.

Frente a las consultas, la conductora del Canal 26 se refirió al tema cuando le consultaron desde Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad)... y confesó que sería una muy buena oportunidad. “No voy a dejar la tele. Me gustaría mucho entrar a Masterchef”, dijo sobre la posibilidad.

Sin embargo, quiso remarcar algo que la frena un poco a la hora de volver a meterse en el formato que tiene la competencia del programa que se come el rating. “Ya hice tres realities y no sé si eso podría quizás dilatar más lo que quiero hacer en la música”, explicó sobre querer expandir sus horizontes. “Sin embargo, yo aprendí mucho a hacer recetas fitness dulces y saladas”, les dijo a Moskita Muerta y Nilda Sarli. “Yo lo miraba MasterChef, no lo seguí mucho, pero me moría de risa con Alex Cannigia y antes con Vicky Xipolitakis”, confesó sobre temporadas anteriores.

Romina ya participó en Gran Hermano y explica que “lo realities son descanso mental”, casi valorando (como casi ningún famoso hace) el espacio que provoca este género, sin guión previo al grabar.

Los confirmados de MasterChef Celebrity 3

Antes que nada, en un descuido Germán Martitegui fue el primero en revelar las fechas clave en que se estrenará la próxima temporada. “Empezamos a grabar MasterChef 3 este año pero saldrá al aire el año que viene. Ahora tengo mi restaurant y otro por abrir y algunas cosas más que siento que no estoy haciendo nada por la cantidad de horas que lleva MasterChef”, dijo cuando fue consultado en un programa.

Por otro lado, ya se han confirmado algunos de los nuevos participantes. La lista se va completando poco a poco: Jésica Cirio, Mauro Zeta, Rodolfo Ranni, Rodrigo Noya, Román El Original Sívori, Sofía Jujuy Jiménez (actualmente está participando en Showmatch: La Academia) y Guillermo Fierita Catalano

Santiago Maratea, Eugenia Tobal y Wanda Nara son otros de los mencionados, pero al menos los dos primeros ya negaron su participación en el programa. Luis Ventura es otro de los nombres que se suman, pero no está confirmado.