Una exparticipante de “Masterchef Celebrity 2″ volvería para la tercera edición

Tras el éxito de la primera y segunda edición de “Masterchef Celebrity”, la producción del programa ya está armando su tercera entrega y si bien aún no tienen confirmado fechas de grabación, ni tampoco han revelado quienes serían sus participantes, ya tendrían asegurado a la reemplazante de Fede Bal como host digital del programa.

Según declaraciones de Laura Ubfal, quien suena como nueva integrante de la tercera temporada es Daniela La Chepi Viaggiamari. En su sitio web, la periodista aseguró que “la Chepi podría llegar a ocupar el lugar que en la primera edición de “MasterChef Celebrity” tuvo Flor Vigna y en la segunda, Federico Bal”.

Flor Vigna, host digital de Masterchef celebrity

Fede Bal

Si esto finalmente se concreta, la exparticipante será la encargada de mostrar todo lo que ocurra detrás de cámara, con contenidos exclusivos y entrevistas a los participantes, una labor en la que estaría ampliamente capacitada, ya que Dani es una reconocida influencer.

Esta propuesta laboral le llega a La Chepi semanas posteriores al error cometido en Instagram cuando la cantante fue convocada a participar del programa “Polémica en el Bar” y tras haber firmado un contrato, no pudo debutar en el ciclo de América, debido a una clausula con Telefe.

“Yo firmé, subí (a Instagram) y me mandé una cagada por inexperta porque hay una cláusula de Telefe que dice que la prioridad la tienen ellos. Entonces, todavía no sé qué va a pasar: si me quedo en Telefe o si me liberan y voy a América”, reveló Dani La Chepi a revista Paparazzi.

“Una nueva aventura arranca. Desde el lunes 5 de julio, de 19 a 20.30 nos vemos en Polémica en el bar por América con Mariano Iúdica. ¡Qué la fuerza te acompañe!”, escribió en su momento en el mencionado extinto posteo, en donde se mostraba con su hija Isabella, estampando su firma.