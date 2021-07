Por qué Dani La Chepi nunca apareció en Polémica en el Bar pese a que firmó contrato: “Me mandé una cagada”

Se terminaron las especulaciones acerca de por qué Dani La Chepi no se incorporó a Polémica en el Bar tras haber firmado contrato con América. La influencer debería haberse sumado al programa el pasado 5 de julio, pero no lo hizo y dio los detalles de por qué no se la vio junto a Mariano Iúdica como estaba previsto.

La cantante no solo que no debutó en el programa, sino que también borró el posteo en el que anunciaba su incorporación a Polémica en el Bar.

La Chepi anunció con bombos y platillos que se cambiaba de canal y lo hizo con una foto junto a su hija en el momento en el que firmaba contrato, pero luego bajó la imagen de su Instagram.

“Yo firmé, subí (a Instagram) y me mandé una cagada por inexperta porque hay una cláusula de Telefe que dice que la prioridad la tienen ellos. Entonces, todavía no sé qué va a pasar: si me quedo en Telefe o si me liberan y voy a América”, reveló Dani La Chepi a revista Paparazzi.

Dani la Chepi firmando contrato con América. Instagram

“Una nueva aventura arranca. Desde el lunes 5 de julio, de 19 a 20.30 nos vemos en Polémica en el bar por América con Mariano Iúdica. ¡Qué la fuerza te acompañe!”, escribió en su momento la exparticipante de Masterchef Celebrity.

Además en sus historias compartió otras fotos de la firma del contrato, pero esta vez junto su abogado, su mejor amigo y su hija, Isabella. “Mi amigo abogado Thor, mi amigo y mi guía Gabriel Cartañá y mi amor Isa”, escribió Dani.

Dani la chepi Instagram

Ahora, tendrá que reunirse con los productores de Telefe para poder resolver su futuro laboral. Puntualmente si se queda en el canal o se muda finalmente a América.