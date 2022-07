Romina Malaspina deleitó con su nueva presentación como DJ

Siempre que puede, Romina Malaspina se las arregla para ser noticia y esta vez no fue la excepción al mostrar cuál es su gran pasión, que no es otra que la de ser DJ y tocar en diferentes países del mundo. En su cuenta de Instagram, la ex conductora de Canal 26 compartió un video.

Luego de salir de Gran Hermano, la modelo probó suerte subiéndose al escenario para hacer temporada de teatro pero si bien tuvo un éxito marcado, hubo ciertas cosas que no la convencieron para seguir y es por eso que tras hacer un impasse y someterese a diferentes retoques estéticos, volvió al ruedo más linda que nunca.

Romina Malaspina a pleno con su rol de DJ.

Después tuvo la oportunidad de conducir un noticiero de un canal de cable, pero al poco tiempo se dio cuenta que el periodismo no era lo suyo y lo abandonó. La principal razón es que a ella le gusta se la protagonista del hecho y no quien lo relate.

Lo cierto es que Romina prefirió perfeccionarse como DJ y si bien sus primeras presentaciones fueron más que auspiciosas, la pandemia del coronavirus lo arruinó todo y recién este verano en Punta del Este y luego en Miami pudo mostrarle al mundo sus sets, lo que la llenó de felicidad.

Romina Malaspina

En su Instagram, lució feliz y relajada, desde un boliche en Miami, donde deleitó con su música.

Y en las últimas semanas volvió a retomar el camino de crear sus propios sets y eso se le notó en cada una de las publicaciones que subió a su cuenta en Instagram, las cuales sus fanáticos no pararon de viralizar.