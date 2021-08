Ricky Montaner compuso uno de los éxitos de la carrera de Thalía y Bianca Cherutti lo cantó en La Voz Argentina

En los playoffs de La Voz Argentina sonó un tema que Ricky Montaner compuso para la cantante Thalía y lo interpretó Bianca Cherutti, una de las polémicas participantes del programa. Fue Ricardo Montaner quien le asignó la canción a la hija de Miguel Ángel Cherutti, orgulloso de su hijo compositor.

La joven cantó “Por lo que reste de vida”, el primer tema musical que Ricky Montaner escribió para otro artista que no era parte de su familia y que tiene un gran valor sentimental para él. La canción tiene más de 100 millones de visitas en YouTube y es uno de los éxitos de la carrera de la cantante mexicana.

“Fue la primera canción que alguien que no fuera miembro de mi familia me grabó”, dijo el coach cuando Marley le preguntó acerca de la canción que sonó en el programa.

“Estaba escribiendo con la compositora argentina Claudia Brant y ella me dijo ‘deberías considerar escribir para otros artistas’. Y en su momento le dije ‘soy súper celoso con mis canciones. A mi me gusta cantarlas yo o que las cante mi papá”, relató el cantante.

“Y ese mismo día le pedí a mi editora que me dijera quiénes estaban buscando canciones y dije ‘voy a elegir el nombre más importante de la lista y le voy a escribir una canción’. Y la mandé, no supe nada como cuatro meses y me llamó después el presidente de Sony y me dijo ‘tienes el próximo sencillo de Thalía’”, recordó con emoción.

Y resaltó que esa canción le cambió la vida porque después empezó a componer para otros artistas y fue el comienzo de su carrera como compositor. “Agradezco que mi padre te la haya dado para poder revivir ese momento y creo que le hiciste justicia a la canción”, le dijo a Bianca Cherutti.

La hija de Miguel Ángel Cherutti no pasó a las semifinales, pese a haber cantando un tema especial para la familia Montaner. La participación de la joven fue cuestionada durante todo el certamen y hasta la acusaron de haber estado acomodada, pero ella se fue con la frente en alto.

“Fue un desafío interno por el apellido que llevo”, dijo con emoción Bianca al despedirse de La Voz Argentina.