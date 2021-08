La confesión de Ricardo Montaner a un participante de La Voz Argentina: “El día que sucedió lo que sucedió, queríamos desaparecer”

En la antesala de los octavos de final en “La Voz Argentina”, tres participantes que habían quedado previamente fuera de competencia, peleaban por un lugar en el certamen. En este repechaje se vieron las caras Gustavo “Luli” Tacchi, Fernanda Romero e Ignacio Sagalá, y fue este último el ganador del repechaje y el elegido para seguir.

En el comienzo del ciclo, el staff del programa decidió no darse vuelta en su audición a ciegas, pero al escucharlo cantar otro tema, se arrepintieron entre lágrimas: “Te mereces una disculpa de parte de todos”, coincidieron los coaches en ese entonces.

Esta vez, antes de hacer su presentación, Marley recordó ese suceso, al que Ricky Montaner describió como: “El peor error que he cometido”. Por su parte Lali Espósito reveló: “Yo me fui a llorar al camarín, me hizo mucho daño”.

“Without you” fue la canción elegida por el cordobés que, con tres votos, se impuso y fue tentado por los coaches a integrarse a sus equipos en la instancia de octavos de final. El primero en darle su devolución fue Ricardo Montaner, que se lamentó por lo ocurrido con anterioridad y le confesó: “Quiero que pienses que el día que sucedió lo que sucedió; que queríamos desaparecer. Te dije que lo lamentaba. Quiero reivindicarme contigo y quiero llevarte a la final”.

Llegamos a la última instancia de nuestra competencia digital #ElRegreso y los coaches decidieron quién volverá a #LaVozArgentina en octavos de final🔥 ¡Enterate quién fue el elegido! 👇 pic.twitter.com/sQoQ6h4Orv — telefe (@telefe) August 24, 2021

“Ignacio, reivindicarnos queremos todos. En mi caso, estoy aprendiendo a ser coach y con vos, vamos a coronar ese equipo. Lo que lloré ese día y te ruego que vengas al team”, expresó Lali. Soledad dijo: “lo lograste con carisma, esfuerzo y sonrisa. Cantando, nos cerraste la boca y me encantaría de todo corazón que vengas al equipo”. En el cierre, los hermanos Mau y Ricky Montaner sumaron: “No tenemos una voz como la tuya y tenés un lugar en el team. Te pedimos perdón por habernos equivocado y que nos dejes reivindicarnos”.

Ignacio agradeció las disculpas, se mostró sin rencores y no hizo ninguna mención con lo sucedido al comienzo del ciclo. Acto seguido, tomó su decisión: “Solo puedo decir gracias y respeto la decisión primera cuando llegué al programa, si se daba vuelta. Me voy con Montaner”.

Ante los aplausos y alegría del cantante, Espósito se mostró derrotada y cuando el joven se acercó a saludarla y sentir “su corazón”, la actriz no disimuló que la hubiera encantado que la eligiera, pero de todas maneras lo felicitó: “Lo mejor de todo es que volviste al programa”.