¿Polémica en puerta con una participante de Bake Off 2021?

El 13 de septiembre comenzará la nueva temporada de “Bake Off 2021″, por Telefe, con la conducción de Paula Chaves y el jurado a cargo de Damián Betular, Pamela Villar, y en reemplazo de Christophe Kriwonis, va a estar la experimentada cocinera Dolli Irigoyen.

El canal publicó el primer spot publicitario en el que se pudieron ver todas las caras de los 14 nuevos participantes de la competencia y una de todos los pasteleros amateur se destacó del resto.

Se trata de la reconocida tuitera @xpawsi, cuyo nombre de pila es Paula y sus seguidores enloquecieron en cuanto se la pudo divisar en el video promoción que lanzó Telefe.

Por un lado, a poco del estreno de “Bake Off 2021”, Paula no pudo confirmar su participación en la competencia gastronómica por “cuestiones legales”: “Chicos banquen que no sé si puedo confirmar, tengo que hablar con mis abogados. Pero sí, nos vemos el 13 y vayan siguiendo mi canal de Twitch que se vienen cositas”.

Chicos banquen que no se si puedo confirmar (?) tengo que hablar con mis abogados. Pero si, nos vemos el 13 y vayan siguiendo mi canal de Twitch que ✨ se vienen cositas ✨ pic.twitter.com/6yNzT8AQ1X — paula. (@xpawsi) September 6, 2021

La joven además compartió una broma sobre su salud mental tras la polémica que se formó en torno a la participación de Samanta Casais en “Bake Off” y los haters: “Twitter Argentina quiero que sepan que su diversión es a costa de mi salud mental, los quiero”.

Twitter Argentina quiero que sepan que su diversión es a costa de mi salud mental, los quiero pic.twitter.com/0tfpWjhBOg — paula. (@xpawsi) September 6, 2021

Aunque no terminó de confirmar su participación en el programa, Paula publicó unos videos reaccionando al primer spot publicitario del reality y se mostró muy emocionada por la fecha de estreno: “¡Ahí estoy! Aparecí en la tele. Esa soy yo. Esa es mí torta”.

Paula tiene 29 años, oriunda de Villa Luro y reconocida en las redes como @xpawsi. En sus plataformas acostumbra compartir contenido sobre videojuegos, series, películas y fotografías de sus gatos. Está en pareja con Guillermo Leoz, quien es periodista especializado en videojuegos.

Un aplauso para @guilloleoz que me fuma hace 9 años. Feliz aniversario ♥ pic.twitter.com/fRUDK47iEE — paula. (@xpawsi) August 10, 2021

Desde hace varios meses, la usuaria compartió todo el proceso de audiciones y selección para el reality culinario: “Ya completé el formulario y subí mi video para Bake Off Argentina haciendo esta torta ahora a cruzar los dedos y esperar que todo el aguante que me dieron me acompañe. Gracias”.

Ya completé el formulario y subí mi video para #BakeOffArgentina @CocinaTelefe haciendo esta torta ♥ 🎂 ahora a cruzar los dedos y esperar que todo el aguante que me dieron me acompañe. Gracias 🎉 pic.twitter.com/xlFrVXow4L — paula. (@xpawsi) July 27, 2021

Un detalle no menor que llamó la atención es que Paula tiene un emprendimiento de pastelería llamado " Dosmilcinco Tortas y Cupcakes”. De acuerdo a las estrictas reglas del programa, los participantes no pueden tener nigún trabajo o vínculo similar relacionado a la gastronomía. En ese sentido, este reglamento fue impuesto después de que descalificaran a la ex campeona Samanta Casais por haber trabajado de cocinera. ¿Tenemos polémica en puerta?.