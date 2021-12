Piden la detención de Fabián Gianola: está acusado de abuso sexual

Piden la detención de Fabian Gianola en el marco de la investigación por abusos sexuales. El actor fue llamado a indagatoria para el viernes próximo para hacer una declaración testimonial.

La información fue dada en la tarde de este martes en el programa de espectáculos Intrusos, que se emite en vivo por canal América.

Por otra parte, en Los Ángeles de la Mañana explicaron que la fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), había pedido la citación y la Justicia se la había concedido durante las últimas horas.

“Hay una de las denunciantes que dijo haber sufrido abuso con acceso carnal, lo que complica todo mucho más”, detallaron.

Viviana Aguirre, una de las denunciantes, habló con LAM y dijo que estaba “muy contenta” de que se esté haciendo Justicia. “Para mi es muy grave que una persona tenga doble personalidad”, expresó.

“La persona que lo vivió en carne propia fui yo y no voy a dejar que esto quede impune. En lo personal es una basura. Es un tipo que no quiero ver nunca más en la vida y lamento haberlo conocido”, agregó.

Denuncias por abuso sexual

En el año 2019, la locutora Viviana Aguirre denunció haber sido abusada por el actor argentino. “Este señor (por Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete. Me metió la mano, los dedos. Encima los cuatro dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada”, denunció la mujer que trabajaba como locutora en el ciclo radial que conducía Gianola.

La actriz Fernanda Meneses también denunció a Gianola por abusos sexuales. ”Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras”, contó.

Meneses dijo que aquel episodio ocurrió en 2018 cuando decidió no callarse. “Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron. Tití y Claudio María estaban esperando para grabar y no sé si se dieron cuenta. Fue una tortura ese día para mí”, agregó.