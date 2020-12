Pampita se enojó con una revista porque ¡le hicieron panza!

Pampita está enojada y es que vio una publicación de una revista en la que usaron Photoshop en su panza para que pareciera que está embarazada. Ella hizo público su malestar en su círculo más íntimo pero los periodistas de chimentos lo gritaron a los cuatro vientos.

Se trata de una foto de la modelo retocada en la zona media de su cuerpo como para que se notara su supuesta pancita de embarazo; recordemos que el rumor de que la morocha y Roberto García Moritán agrandarán la familia suena cada día más fuerte.

Adrián Pallares, el panelista de “Intrusos”. recordó que Ángel de Brito había contado que en el backstage de la foto de Los Personajes del Año de la Revista Gente vieron a Pampita tocándose la panza involuntariamente, gesto habitual en las personas gestantes. A lo que sumaron en el programa: “Estaba enojada con la revista porque ella hizo una foto sobre el piano y le hicieron como un bultito de panza. Ella dijo ‘eso yo no lo tenía, eso es Photoshop, me hicieron como panza’. Ella dijo ‘eso no es mío’”.

Y en su ciclo “Pampita on line”, la conductora dio indicios de su enojo al protestar cuando analizó la tapa de la publicación. “Me hicieron como una pelotita de ping pong en un costado del cuerpo. Yo saqué mi foto para mi Instagram, comparé y dije ‘yo esta hernia no la tengo’. ¡Me pusieron panza! Igual fueron sutiles”, reveló en ese momento.

Ahora solo basta esperar unos meses para saber si el embarazo es real o si solo es un run run que nació en un estudio de televisión.