Noelia Marzol eligió a Paz Cornú para que diseñe su vestido de novia

En el mejor momento de su vida Noelia Marzol disfruta de su primer embarazo al final de un año complicado en donde el coronavirus generó problemas para toda la sociedad.

Luego de una crisis en su relación con Ramiro Arias y un tiempo para pensar en la pareja, la actriz de “Sex Viví Tu Experiencia” y el futbolista apostaron a más y, hace unas semanas, dieron la noticia de que estaban esperando su primer bebé.

Ahora y con algunas flexibilizaciones otorgadas por el Gobierno Nacional, Marzol comenzó a organizar su boda y lo primero en lo que pensó fue en su vestido de novia.

Pensando en alguien que estuviera pasando por un momento similar al de ella, Noelia no dudó en convocar a Paz Cornú –embarazada de mellizos- para que la ayude con su vestido.

En su cuenta de Instagram Marzol posó junto a la diseñadora y escribió: “En esta fotos somos 5! 🤪 Nadie va a entenderme mejor q ella para diseñar mis vestidos (civil y fiesta) Que lindo compartir este momento con una de las primeras personas que me vistió cuando arranque a trabajar! Espero con ansias esos diseños Te quiero @pazcornuok”.

Los casi dos millones de seguidores de Marzol enloquecieron con la pic en donde la mediática luce una pancita prominente que ya no se puede disimular: “Que hermosa foto por favor! Cuanta luz. Cuánto amor. Me hizo sonreír”, “QUE LINDO MI CHIQUI HERMOSA, me pone muy muy feliz, te veo tan bien q no lo dudo💜”, “Bellas!!! Divino vestido Noe! Que lindo elegir los vestidos para tu casamiento y con pancita es lo más también me case embarazada ! Re lindo! Estás hermosa ya con carita de porotito un beso!”.