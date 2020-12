Nuevo dolor de cabeza para Jorge Rial: se va otro panelista de Intrusos

Los 20 años de “Intrusos” (América) que tenían programados festejos especiales, se convirtieron en el peor año de la televisión por la llegada del coronavirus a Argentina y por la adecuación a los contenidos de actualidad.

El programa de espectáculos liderado por Jorge Rial perdió en este 2020 varios integrantes de su staff por diferentes motivos que fueron desde discusiones, nuevas propuestas y hasta renuncias.

Luego de la salida de Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, Angie Balbiani y Guido Záffora, ahora se supo que Damián Rojo también dejará de ser del equipo del padre de Morena Rial.

Luego de cuatro temporadas al aire Rojo comentó que consensuó con la producción del programa que no continuará en el programa de espectáculos.

En diálogo con Teleshow Damián dijo: “Arreglamos que sigo así como estoy hasta que termine mi contrato. Es decir que, en realidad, lo que hacemos es no renovarlo. Es eso, nada más. Está todo bien, pero yo prefiero estar en el panel. Y se dio que ahora no estoy en el estudio. Sigo trabajando hasta fines de febrero haciendo producción y saliendo por Zoom o haciendo algún móvil cuando la noticia lo amerite y cuando se pueda. Pero todo bien con todos. La verdad que no hay conflicto ahí”, aseguró el periodista.

Luego agregó: “No hablé con Jorge todavía, porque esto se decidió ayer y no estoy yendo al canal”. Consultado por nuevos proyectos el hombre dijo: “Es muy reciente esto y todavía me quedan tres meses por delante. Es probable que siga en el canal porque algo se habló en su momento, pero no hay nada conversado”, finalizó.