“Nos veremos en el cielo”: la contundente frase de “El Puma” Rodríguez sobre la pelea con sus hijas

Desde hace años que la relación de José Luis “El Puma” Rodríguez con sus dos hijas mayores, Lilibeth y Liliana Morillo, no es la mejor. Conocido es que el diálogo entre ellos es inexistente, pero ahora el músico fue más allá y lanzó una categórica frase sobre las posibilidades de su reconciliación.

Tras haber señalado hace poco que pronto saldría a la luz toda la verdad en una miniserie que estrenará, el tema del conflicto con las chicas surgió en medio de una entrevista que el venezolano brindó a través de las redes.

“¿Y qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer las paces con ella o con Lilibeth o Galilea?”, preguntó la periodista Luz María Doria. A lo que el cantante respondió: “No pasa nada. Nos vemos en el cielo”, y lanzó una carcajada.

Esto no cayó nada bien entre los espectadores, quienes de inmediato repudiaron sus palabras y le reclamaron al ex jurado de “La Voz Argentina” su actitud contraria a su fe en Jesucristo, la que profesa desde que se recuperó de manera exitosa de un trasplante de pulmón.

Por otra parte, Rodríguez habló también del motivo por el que está alejado de sus hijas y la mala relación con Lila Morillo -la madre de ellas-, con quien estuvo casado 25 años y de quien se divorció en medio de los rumores de infidelidad con Carolina Pérez -su esposa y madre de su hija menor, Génesis-. Él dijo que su actual pareja no fue el motivo del final de su primer matrimonio.

“Carolina quiso unir las dos familias, pero con todo el amor del mundo. Se abrieron las puertas de nuestra casa e incluso abriendo las puertas de la casa pasaron cosas”, señaló en diálogo con Ventaneando (TV Azteca) sobre las intenciones de su esposa en 2017, cuando fue sometido a un doble trasplante de pulmón.

La respuesta de sus hijas

Indignadas con las declaraciones de su padre, Liliana y Lilibeth salieron a dar su versión con un video en el que lo acusan de querer lucrar con el conflicto. “Ningún padre que ama a sus hijas habla así”, dijo Lilibeth, la menor de las dos. “Cada vez que necesitas promocionar tu libro o tu serie, nos utilizas. Si te conviene mencionarnos, de pronto vas a salir diciendo cuál fue el verdadero motivo de tu distancia, para mantener en morbo al público y a los medios de comunicación. Y encima tienes el tupé de pedirnos que pasemos la página...”, siguió.

“Cuando estuviste al borde de la muerte, no era el momento, pero ahora que promocionas tu serie y tus libros, ahora sí parece ser un buen momento, porque te conviene. Y tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por la televisión o por las redes en vivo, ¿en serio? Nosotras no merecemos eso. No merecemos eso, que busques desprestigiarnos y exponernos al escarnio público cosa que ningún padre, que dice amar a sus hijas, haría”, completó la joven.

La filmación casi 15 minutos siguió con el testimonio de Liliana, la mayor, quien fue mucho más dura: “Deja de hablar de Dios porque no lo conoces. Hazte un favor y mírate en un espejo y mira como Dios y el mundo te ven. Un ser humano prepotente, altivo, arrogante, soberbio, sin una pizca de humildad. Deja de decir que los hijos son del mundo y que tenemos que ‘soltarle’. Uno puede divorciarse de sus hijos, pero nunca deja de amarlos”, acusó la joven para finalizar el video.