¡Ni enterado! La reacción de Tomás Dente cuando su hermano Fernando presentó a su novio

Es sabido que Tomás y Fernando Dente no tienen una buena relación por cuestiones familiares que nunca pudieron resolver, pero este fin de semana con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT+, Fernando Dente usó las redes sociales para presentar a su pareja. Junto a una foto de la pareja frente a un espejo, el actor y bailarín compartió dos corazones y toda la felicidad de poder mostrar su amor.

En el programa “Nosotros a la mañana” (El Trece), Tomás Dente fue consultado por el conductor, Pollo Álvarez sobre si conocía a su cuñado y qué opinaba de él. Llamativamente el panelista se mostró sorprendido porque no estaba al tanto del posteo de su hermano blanqueando su situación amorosa.

“No sabía nada”, respondió, sincero, luego de que el conductor le dijera que estaba hablando de Fernando, luego agregó: “Si él es feliz, ¡claro que sí! Me encanta, me enternece. Me acabo de enterar, pero me da ternura porque me encanta que la gente se quiera. Y yo quiero que todos mis hermanos estén muy bien, que sean felices”, concluyó emocionado.