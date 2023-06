Nathy Peluso ofreció medialunas en Instagram con un vestido muy particular ajustado a sus curvas

Nathalia Beatriz Dora Peluso, también conocida mundialmente como Nathy Peluso, siempre está en el centro de atención. La talentosa cantante atrae miradas en todas partes y en diversas ocasiones. Recientemente, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrar su faceta como modelo con un detalle argento.

Nathy Peluso

La morocha, que aveces es rubia, se ha consolidado como una figura destacada en la música, gracias a su estilo único que fusiona géneros como el trap, la salsa, el swing, el rap y el soul. Su repertorio musical refleja su diversidad tanto en el escenario como en su vida cotidiana, y esto también se refleja en su estética y su sentido de la moda.

Nathy Peluso ofreció facturas con un vestido muy alocado.

En su cuenta de Instagram, la artista muestra todo esto: moda, musica y arte en su máximo esplendor. Son más de 4.5 millones de seguidores los que esperan que Nathy Peluso exhiba algo de su vida en las redes sociales y ella nunca se olvida de ellos.

Nathy Peluso ofreció facturas con un vestido muy alocado.

Durante este martes, la cantante posó frente a la cámara sentada y vestida con un vestido de una estampa muy particular. Así parecía mostrar su cuerpo completamente al descubierto pero solamente eran los dibujos de la tela.

Con su lado argento muy brillante, Nathy ofreció una caja de medialunas para todos sus fans y también llamó la atención con su onda y gran figura: “A mi no me inviten si no hay facturitas”.

Nathy Peluso ofreció facturas con un vestido muy alocado.

Nathy Peluso se sacó fotos con las poses más fogosas de todas y aprovechó para retratar su parte trasera

Nathy Peluso volvió a revolucionar las redes sociales con su última publicación en Instagram. En esta ocasión, la artista decidió mostrar su parte trasera en primer plano en varias fotos de formato carrete. Las imágenes fueron subidas a su perfil, donde superaron los 250 mil me gustas y generaron miles de comentarios por parte de sus seguidores.

La cantante dejó todas las poses para sus seguidores.

La cantante dejó todas las poses para sus seguidores.

Con su figura impecablemente delineada en cada una de las postales, Nathy Peluso lució un conjunto de top y falda en tonos grises y con texturas. En la primera foto que compartió, la cantante se encuentra tumbada en el suelo, mirando hacia la cámara con una expresión seductora. En el pie de foto escribió la provocativa pregunta: “¿Y tú ke miras?”.

La cantante dejó todas las poses para sus seguidores.

La cantante dejó todas las poses para sus seguidores.

Seguí leyendo...