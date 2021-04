Moria Casán habló de su vacunación contra el Covid-19: “Voy a contar la verdad”

Moria Casán es una de las artistas argentinas que ya recibió la vacuna contra el coronavirus y contó su experiencia -y escándalo- en el programa de Mariana Fabbiani. “Por primera vez voy a contar la verdad”, soltó la diva en clara referencia a la noticia de que la esposa de Axel Kicillof la contactó para que recibiera la dosis correspondiente, la están nombrada vacunación vip.

Lo cierto es que ella desistió y lo hizo con un turno, como cualquier persona mayor de 70 años, pero en “Lo de Mariana” compartió : “(Mi nieta) Elena va al colegio con el hijo de de Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Son muy amigos, Kicillof ha ido con la esposa a los cumpleaños, mi nieta va a su casa...”.

“Su mujer, Soledad Quereilhac, la llamó a mi hija Sofía Gala porque había tanta mala leche y mala información contra la vacuna Sputnik V... Entonces, quería reunir algunas personalidades”, sumó y la conductora le preguntó si se trató de una publicidad o campaña y Moria aclaró que jamás le hablaron en esos términos.

“Yo no me meto en la política. Me llamaron a ver si yo quería, o no, darme la vacuna. Nunca me dijeron campaña ni nada. Me dijeron que buscaban referentes que se la quisieran dar”, compartió quien en ese momento aceptó. “Quedamos en que me iban a avisar en dónde me la iba a dar”.

En el ciclo de El Trece, la artista destacó que tras escuchar los posible efectos colaterales de la vacuna rusa, su hija le “rogó” para que no se aplicara sin embargo ella estaba dispuesta a dársela. Pero una vez que el Gobierno bonaerense anunció que ya estaban los turnos para su grupo etario, su asistente Galo la anotó.

Y fue así cómo Moria recibió la primera dosis de la vacuna Sinopharm, el pasado 11 de abril, como cualquier adulto mayor de 70 años.