Nicolás Magaldi fue víctima de la inseguridad y pidió ayuda vía Twitter

Este martes por la tarde, Nicolás Magaldi se volcó a Twitter para pedirle ayuda a sus seguidores porque estaba viviendo un intento de robo en su departamento. “Me acaba de sorprender un delincuente (...) Me empujó. Salió corriendo. Llamé 3 veces al 911 y nada. Pido ayuda”, escribió en las redes.

Y luego llevó tranquilidad a todos al compartir que la Policía estaba en el lugar y que, a pesar del gran susto que vivió y el miedo que sintió, estaba bien. “La desesperación me llevó a comunicarlo por acá. Pudo haber pasado cualquier cosa. Estoy en el departamento y la Policía está revisando todo el edificio”, sumó el conductor de Canal 9.

Pasado el mal trago, Nicolás habló con Radio Rivadavia y dio detalles de la situación : “Tengo un departamento que lo estaba mostrando a una inmobiliaria, es de mi mujer. Salí del programa e ingresé al edificio lo más bien, entro al departamento con la mujer de la inmobiliaria al dúplex, que no tiene nada, está vacío, y yo escucho como un ruidito arriba. En ese momento pensé ‘no puede ser, si no hay nada’. Y cuando le digo de ir hacia arriba para comenzar a mostrárselo, miro a la escalera y se me viene un tipo encima con el torso desnudo pero con la cara tapada, me empuja y me estampa contra la pared”, relató.

“Yo le empecé a gritar: ‘¿quién sos?, ‘¿quién sos?´ y el tipo empezó a correr y se fue por la escalera del edificio. Empezamos a llamar al 911 pero no venía la policía y empezamos a poner en alerta a los vecinos. Estoy temblando todavía. Es un momento horrible que pasamos”, sumó el mediático.

“Tengo el bobo a dos mil porque la vida cambia cuando uno es papá, y la verdad es que se me vino la imagen de mi hijo y de mi mujer, y te juro que no paro de pensar en eso porque podría haber pasado cualquier cosa. Estoy perfecto, fue el momento de desesperación”, compartió Magaldi quien recibió mucho apoyo por parte de sus seguidores de las redes sociales.