Darío Barassi y un desopilante video en el que se vistió y bailó como una odalisca sensual

Darío Barassi es el conductor revelación de la pantalla chica ; todos los mediodías despierta muchas risas con sus chistes y reacciones en “100 argentinos dicen”. El abogado y humorista sanjuanino es muy querido y en las redes sociales lo aman, tanto, que cada semana es Trending Topic por sus ocurrencias.

Esta vez despertó la risa de todos sus seguidores y la suya propia con un montaje que no tiene desperdicio. Se trata de un video en el que su rostro aparece sobre el cuerpo de diferentes odaliscas, mujeres con curvas que lucen los trajes típicos de dos piezas, brillos y apliques.

Los movimientos de caderas de las bailarinas van a la par de la mirada seductora de Barassi que, en ningún momento, se olvidó del personaje.

La publicación tiene miles de reproducciones y de comentarios graciosos que acompañan el eterno “jajajajaaj” que escribió el conductor como epígrafe de su producción.

Al mirar a Darío uno cree que todo es risa pero días atrás explotó contra sus compañeros del programa de El Trece porque se enteró que hay un grupo de WhatsApp del ciclo y que a él no lo agregaron.

“¿Cuál es el grupo de WhatsApp más pesado?”, consultó el conductor a una participante a modo de consigna, ella dijo “el del trabajo” y Barassi se auto preguntó “¿Yo tengo grupo del trabajo? Ah no, no tengo”.

E inmediatamente consultó a sus compañeros de programa: “¿Hay un grupo acá?”. La Colo, una de las productoras contestó que sí y él le reprochó: “¿Por qué no me pusieron? No entiendo, ¿por qué no estoy en el grupo de WhatsApp de 100 argentinos?”.

El artista sanjuanino se acercó a su compañera para ver el supuesto grupo de chat y ¡si existía!. “Como vos no trabajás, no te pusieron”, soltó el camarógrafo. “Quiero saber quiénes son todos los que están. A ver. Se llama ’100 AD’. Ah mirá, se mandan bebitos, gif, stickers…”, comentó Barassi.