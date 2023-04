Mónica Farro posó de espaldas con un hilo dental que hizo resaltar su parte de atrás como nunca antes

Mónica Farro sabe cómo llamar la atención de todos en las redes y le saca provecho a eso. La exvedette no solo trabaja con Instagram como la mayoría de los famosos, sino que de allí suma suscriptores a su perfil de Divas Play, donde comparte contenido sin censura.

La actriz comparte en esta red los adelantos más picantes, que quienes paguen una suscripción en dólares, podrán ver con mayor detalle.

En uno de los últimos posteos que hizo en sus stories, la rubia compartió una foto que subió la temperatura de quienes se encontraron con la foto navegando por la plataforma.

Mónica Farro hace arder las redes.

En la imagen se la ve a la Farro de espaldas, con una remera de red y sin corpiño. Pero lo que más llamó la atención de todos fue la toma, ya que resaltó su parte de atrás en la que solo llevaba puesto lencería de hilo dental, con un detalle en la unión de la espalda y sus glúteos.

Mónica Farro incendia las redes con su trabajado físico

La exvedette es dueña de una figura envidiable. Es que a sus 47 años, entrena a diario y los resultados están a la vista en cada posteo que sube a sus redes.

En una de sus últimas publicaciones, compartió un recuerdo con el que demostró que en ella no pasa el tiempo, ya que está prácticamente igual que hace un año atrás. Lo único que cambió fue su look, pero su cuerpo está intacto.

El sexy conjunto que utilizó la modelo.

En Instagram tiene más de un millón de seguidores con quienes interactúa a diario. Con ellos comparte sus mejores fotos, adelantos de Divas Play, el contenido que solo pueden ver aquellos que paguen una suscripción en dólares.

“Hace un año jajajaja solo me cambió el pelo. Yo me amo️, me disfruto, me quiero. Amate, querete, cuídate SIEMPRE”, escribió debajo de su video en el que mostró su marcado abdomen como nunca con un conjunto de lencería animal print.

Mónica Farro se puso las plumas y el conchero para su vuelta a los escenarios

La artista firmó contrato días atrás y regresa al teatro, su viejo amor. La vuelta a los escenarios la tiene muy entusiasmada y mostró el arriesgado look con el que regresa a la actuación y que impactará al público.

La Farro se puso un traje de vedette que dejó a más de uno enloquecido, ya que dejó en claro que el tiempo en ella no pasó y la edad es solo un número.

En esta ocasión, lució un conchero, que apenas cubría sus partes, y un cubre pezoneras que jugó con la imaginación del público. En la cabeza llevó una corona haciendo juego y extensiones, que hicieron que todos regresen al pasado.

“Comienza una nueva etapa, el trabajo siempre es salud. SAN TELMO SHOW agradecida de trabajar con gente linda, por primera vez con personas que nunca trabajé pero siempre con grandes”, escribió emocionada días atrás sobre su nuevo trabajo.

“Ya les diré donde verme. Salud, trabajo, amor. Gracias gracias gracias”, cerró su posteo en el que sumó fotos en el escenario.