Mientras Jujuy Jiménez y Horacio Cabak hablaban de espíritus, se cortó la transmisión del canal por varios minutos

Esta mañana de lunes, Sofía “Jujuy” Jiménez y Horacio Cabak charlaron en “Informados de todo” con sus panelistas sobre espíritus y cada uno relató las experiencias paranormales que les tocó vivir. Y lo sorprendente, es que justo en ese momento, América se quedó sin señal.

Mientras sonaba música de suspenso se cortó la transmisión del canal y la pantalla quedó en azul. Pasaron varios minutos hasta que el conductor del ciclo apareció asustado por lo ocurrido. “Estábamos al aire, cada uno estaba contando sus experiencias y, de golpe, pasó algo impensado. Se cortó completamente la electricidad en el estudio en el que estamos nosotros, en la calle Gorriti, y también en el edificio de Fitz Roy. En el resto de la manzana no hubo ningún tipo de problema, las casas no tuvieron ningún inconveniente, pero nosotros estábamos hablando de este tema tan particular y el canal salió del aire”, confió Horacio una vez que regresó al aire.

“Tengo amigas que nos están viendo y nos contaron que la pantalla se puso azul... Y que salió como una luz... Rarísimo, chicos, estamos shockeados”, reveló Jujuy. A lo que Cabak sumó: “Pensamos que era una broma típica, pero nos quedamos afuera del aire”.

Tal fue la sorpresa que se llevaron en el ciclo de actualidad, que antes de despedirse, Horacio retomó el asunto “atípico” sucedido: “Se colgaron todos los sistemas. Hubo que reiniciar todas las computadoras. Son todas independientes. Hubo que reiniciar absolutamente todo. No sabemos qué pasó”.