Barby Silenzi y El Polaco: confirmaron la separación y aparecieron fotos de él con otra mujer

Barby Silenzi y El Polaco están oficialmente separados y este fin de semana, mientras el músico estaba de gira en Santa Fe, ella se mudó con sus hijas Elena y Abril de la casa que compartían. Y con las versiones de infidelidad por parte del cantante, aparecieron fotos de él con otra mujer y la bailarina habló al respecto.

En “Los ángeles de la mañana”, Barby confió la separación “definitiva” de El Polaco y en medio de la charla, la producción puso al aire imágenes de él junto a una joven llamada Milagros, durante su visita a la provincia santafecina.

Andrea Taboada le consultó a la reciente mamá de Abril por las tomas de su ex y ella reaccionó con dolor: “Sí, las fotos las vi porque me las mandaron mil personas. Estamos separados hace dos días y para mí implican todo. Pero, bueno, ya está”. A lo que sumó: “Tendría que haber sido más cuidadoso y no dejar, por lo menos, que le saquen fotos, para cuidarme un poco a mí”.

Sobre la supuesta tercera en discordia, Silenzi confió: “No la conozco, igual estoy separada. No tengo idea, él igual puede hacer su vida tranquilo, estamos separados hace tres días”.

El ex participante de “Masterchef Celebrity” le envió un mensaje a las panelistas de LAM en el que aclaró la situación respecto a las imágenes. “Estamos separados desde el jueves. Jueves y viernes estuve en Rafaela y sábado y domingo en Santa Fe”, comentó y aclaró que la chica con la que lo están vinculando sentimentalmente es amiga suya desde hace más de dieciséis años.

La última postal que compartieron juntos en las redes data del 20 de enero, donde se demostraron todo su cariño: