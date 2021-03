“Me liberé de todo, la pasé muy mal”: el alivio de Adriana Salgueiro al ser eliminada de Corte y Confección

Una vez que Adriana Salgueiro fue eliminada del programa Corte y confección edición famosos, disparó con munición gruesa contra el jurado y la producción del reality show además de asegurar que la pasó muy mal.

Lejos de lamentarse por haber perdido el duelo de eliminación contra Pachu Peña, la conductora estuvo en Los Ángeles de la mañana donde dijo que se fue “Rapidísimo, pero gracias a Dios”.

“Me liberé de todo. La pasé muy mal. No supe jugar al juego, es un juego de estrategia. Yo me tomo todo en serio, y el reality no está para tomárselo en serio. Entonces me la pasaba llorando, que eso dicen que garpa, pero no garpa. Decía ‘qué es esa estúpida llorando”, relató Salguerio.

Además, Adriana resaltó que el jurado del programa tiene preferencia por los participantes más jóvenes, algo que Nora Cárpena ya había señalado.

Adriana Salgueiro reveló que el jurado del programa tiene favoritismos.

“Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Nora. Tanto Nora como yo teníamos la mira del láser acá desde que entramos. Porque la gente grande no está para estas cosas”, sostuvo.

A pesar de todas las acusaciones que ya había realizado, Adriana Salgueiro redobló la apuesta y volvió a acusar al jurado de tener favoritos. “Mirá qué casualidad. En la primera eliminación, ¿quiénes quedaron? Nora y yo”, sentenció Salgueiro.