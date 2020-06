Más sexy que nunca, Tini Stoessel incendió las redes con una foto en corpiño

Desde su separación con Sebastián Yatra, sin dudas Tini Stoessel pasó a ser la soltera más codiciada del país. Aunque todavía sigue haciendo el duelo por su relación con el colombiano, de a poco se va mostrando cada vez más sexy en las redes sociales.

Así, el pasado fin de semana, la ex “Violetta” prendió fuego las redes con la publicación de una serie de fotografías en las que se la ve posando en corpiño y con una actitud muy sensual.

“Se que a ti te gustan mis labios de fresa bb”, escribió en su cuenta de Instagram junto a las imágenes que la mostraban con los labios pintados de un color muy llamativo en primer plano y después usando un corpiño color coral.

La imagen ha conseguido más de un millón y medio de ‘me gusta’ y elogios de todo tipo en los comentarios.

Pero uno de los que más llamó la atención fue el de Cande Tinelli, que demostró que entre ellas hay muy buena onda, a pesar de la pelea que existe entre sus padres. “Temaikén, y vos una bomba atómica”, escribió “Lelé” en referencia al tema “Fresa”, el mayor éxito de Tini.

Cabe recordar que Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel terminaron enfrentados en la justicia por “Patito Feo”, la novela infantil en la que trabajaron juntos en el año 2007.

El papá de la cantante perdió en 2015 un juicio millonario contra el conductor a quien había demandado por la propiedad intelectual de la telenovela que produjo Ideas del Sur. La demanda duró casi seis años y finalizó cuando la Corte Suprema rechazó el reclamo de Stoessel que exigía un tercio de todas las regalías que la emisión y el merchandising de la ficción.

Desde ese momento, la relación quedó de la peor manera, pero las chicas parecen no guardar rencores. Esta no es la primera vez que la chica de los tatuajes le deja un mensaje a la creadora de “Oye”, “Ya no me llames más”, “Quiero Volver”, entre otros.

Otra de la que le dejó su comentario a la también actriz fue Jimena Barón. “Ayer me encerré a cantarla la gritos, cerré con llave para que nadie me joda”, comentó con humor “La Cobra”.