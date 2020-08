¡Más contagios en la TV! Pampita hizo su programa desde su casa porque una de sus panelistas tiene coronavirus

Casi al final de la semana se supo que la periodista Cora Debarbieris dio positivo al test de COVID 19 y, a partir de ese momento, se aplicaron los protocolos sanitarios en el canal Net TV y la conductora eligió quedarse en su casa y salir desde ahí.

Pampita temerosa por la situación se sometió a un hisopado que transmitió desde su cuenta de Instagram y mientras espera los resultados recomendó a todos sus seguidores cuidarse y quedarse en casa.

Cora Debarbieri panelista de la modelo se contagió de coronavirus

En el comienzo del programa la modelo dijo: “Como algunos ya se habrán enterado, nuestra compañera Cora Debarbieri estuvo compartiendo con nosotros el día lunes y el miércoles se sintió un poquito mal, se acercó a hacerse los estudios y dio positivo de coronavirus. Por eso, por protocolo estoy aislada como otras dos compañeras”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Ya me hice el test que pones un poco de tu sangre en un reactor para saber si tuviste coronavirus en el pasado o si tenés en el momento que te lo hacen y dio no reactivo”.

Finalmente la esposa de García Moritán mostró cómo fue el procedimiento y tranquilizó a sus fanáticos diciendo que está muy bien de salud: “También me hice el hisopado que están viendo en el video que filmó mi hijo Bauti y los resultados los tengo mañana. Igual, les cuento que no estoy con ningún síntoma y me siento bárbaro”, finalizó.