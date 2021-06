Marcela Feudale afirma que las producciones de Marcelo Tinelli ya pasaron de moda

Casi recorriendo el mismo camino de TV Nostra, a menos de un mes de haberse estrenado, La Academia parece caer en picada en lo que rating respecta. A pesar de que el día de su apertura consiguió 18 puntos, casi compitiendo con MasterChef Celebrity 2, la nueva versión de Showmatch parece ya no enganchar a los argentinos. Una etapa que, para el país, cada vez se confirma como más pasada de moda.

De hecho, la misma locutora del programa confirma que para ella va en declive. Lleva 27 años de la mano de Tinelli y siendo la voz autorizada para todos los análisis en lo que al programa respecta. Pero ahora ya no puede negar los hechos: el rating no supera los 10 puntos a pesar de todos los esfuerzos.

El productor de LaFlia comenzó con carga pesada: el despliegue de bailarinas (con poca ropa como es usual), el humor irónico y un enorme despliegue en escena. Además de que este año se combinaba baile, canto e imitaciones. Pero no van ni cerca de Dr. Milagro y MasterChef.

“No lo veo. ¡No lo puedo ver! Tampoco tengo la cultura, pero creo que no lo puedo ver porque me voy a angustiar, fueron 30 años”, explica Marcela Feudale cuando fue consultada en Palo y afuera, en TN Sports. Hasta confesó que necesita “de otra cosa”.

Una etapa terminada

“Tengo miedo de que me dé una cosa de que tengo que ir, y siento que no tengo que ir, porque tengo la necesidad de no ir. Entonces no quiero pasar por ese tránsito ni forzarme a sentirme ni incómoda ni mal. No tengo ganas”, trata de explicar la locutora sobre sus sentimientos encontrados respecto a La Academia.

Al final, Feudale no puede negar que le angustia la posibilidad de una caída inminente de Tinelli. “No sé si la tele te prepara para eso; me parece que uno lo hace. Marcelo es un tipo muy inteligente, está rodeado de afecto, tiene un montón de hijos, su mujer, tiene una vida preciosa”, señaló. Luego destacó que su papel ahora tal vez debería ser otro: “Él puede llegar a ser un gran productor de televisión, más allá de ser la figura de un programa. Nunca va a dejar de ser la figura que fue”.