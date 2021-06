La reacción de Mariana Nannis ante la descalificación de Alex Caniggia en “Masterchef Celebrity 2″

La salida de Alex Caniggia de “MasterChef Celebrity 2″ ya era conocida, pero no se tenía certeza de cómo sucedería. Fue finalmente en la última gala de eliminación del domingo cuando se anunció que el eliminado de esa noche era el mediático participante, ante la sorpresa de sus compañeros. El jurado alegó que esta exclusión se debe a la falta sin previo aviso y sin justificación del hermano de Charlotte.

Ante este suceso televisivo explotaron las redes sociales, donde muchos televidentes expresaron su pesar ante la tajante decisión. Entre esas personas está Mariana Nannis, la madre de Alex, que no perdió el tiempo y lanzó un feroz comentario al reality gastronómico: “Alex no perdió Masterchef, Masterchef perdió a Alex”, escribió Mariana, acompañado de un collage de fotos de su hijo.

Mariana Nannis tras la salida de Alex de MasterChef Celebrity 2 @mariananannis_

Es sabido la estrecha relación entre Nannis y su hijo, de hecho cuando su matrimonio con Claudio Caniggia terminó en medio de un escándalo, fue él junto con su melliza, quienes apoyaron incondicionalmente a su madre. Esta es una sorpresiva aparición de Mariana, quien lleva varios meses alejada de la farándula, aunque en los últimos días fue noticia cuando salió a la luz el resultado de la pericia psicológica que Claudio pidió que se le hiciera en el marco de la causa que ella comenzó contra él por abuso sexual simple.

“Falta Alex hoy, que no ha llegado por cuestiones personales, así que veremos cómo continúa esta gala de eliminación. Vamos a ver qué pasa con él, qué decisión toma el jurado, pero mientras tanto vamos a continuar como si nada hubiese pasado”, anunció Santiago Del Moro, al comienzo de la gala. Por su parte, en su cuenta de Twitch Alex hizo una revelación respecto a su eliminación: “¡Qué voy a abandonar, si yo renuncié! No es que no me presenté, renuncié. Que quede claro”.

Desde la producción hablaron sobre la actitud del mediático: “estamos hablando de Alex Caniggia, de él no nos sorprende nada. Distinto sería que haga eso una profesional con décadas de trayectoria como Georgina Barbarossa”.